Президент ОКР уверен, что санкции с российских спортсменов снимут до ОИ-2028

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что санкции с российских спортсменов будут сняты до старта летних Олимпийских игр в 2028 году. По его словам, выступление на соревнованиях в США является одной из целей для спортсменов из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы ставим перед собой цель выступить в США. Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты и отношение к нам будет меняться. Оно уже меняется»,— сказал господин Поздняков на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Перми (цитата по ТАСС). Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

В марте 2022 года, после ввода российских войск на Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. Спустя год МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям, если они будут сохранять нейтральный статус. Предполагается, что в таком статусе они смогут участвовать и в Олимпиаде в 2024 году.

Подробнее о санкциях МОК — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Милена Костерева