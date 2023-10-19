Сергей Лавров обвинил Сеул в нагнетании напряженности на Корейском полуострове

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Южную Корею в нагнетании напряженности с Северной. Сейчас министр находится с официальным визитом в Пхеньяне, где сегодня был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном и провел переговоры с министром иностранных дел Чхве Сун Хуэй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре)

Фото: Пресс-служба МИД РФ, Пресс-служба МИД РФ / ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре)

Фото: Пресс-служба МИД РФ, Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

«У нас, как и у наших северокорейских друзей, вызывает серьезную озабоченность активизация здесь военной активности США, Японии, Южной Кореи. Что касается тех заявлений, которые делает Сеул, как раз он и является одним из факторов нагнетания здесь напряженности»,— заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» о том, что в Южной Корее бьют тревогу по поводу крепнущего взаимодействия между Россией и КНДР.

«Я уже упоминал о формировании тройственного альянса — США, Южная Корея, Япония, который создается для того, чтобы наращивать здесь военный потенциал, включая его ядерные компоненты. Это и создает здесь напряжение,— продолжил Сергей Лавров.— Наши южнокорейские коллеги, вместо того чтобы бить тревогу, наверное, должны были эти планы изменить, занять другую позицию, в том числе по возобновлению переговоров о мире и безопасности в Северо-Восточной Азии. Как обсуждали мы сегодня с товарищем министром, Россия и КНДР, как и КНР, выступают за диалог за возобновление переговоров без каких-либо предварительных условий».

13 сентября Ким Чин Ын посетил Россию с официальным визитом. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер провели встречу на космодроме Восточный. Кремль отметил, что переговоры были очень содержательными. Сегодня министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо заявил, что Южная Корея будет добиваться западных санкций против России и КНДР в случае, если Москва передаст Пхеньяну военные технологии.

Подробнее об отношениях КНДР и России — в материале «Москва и Пхеньян далеко зашли».

Анастасия Домбицкая, Пхеньян