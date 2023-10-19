Сергей Лавров встретился с Ким Чин Ыном в Пхеньяне

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял главу министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в столице КНДР Пхеньяне, сообщает пресс-служба МИД России. Встреча продлилась чуть больше часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Господин Лавров прибыл в КНДР с двухдневным официальным визитом в среду. Он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Господин Лавров отметил, что после последнего визита северокорейского лидера в Россию, отношения между странами «вышли на качественно новый, стратегический уровень». Это четвертая поездка Сергея Лаврова в КНДР. Ранее он посещал Северную Корею в 2004, 2009 и 2018 годах.

13 сентября Ким Чин Ын посетил Россию с официальным визитом. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер провели встречу на космодроме Восточный. Кремль отметил, что переговоры были очень содержательными.

Подробнее — в материале «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Александра Горошилова