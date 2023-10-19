Южная Корея пригрозила РФ санкциями в случае передачи КНДР военных технологий

Южная Корея будет добиваться западных санкций против России и КНДР в случае, если Москва передаст Пхеньяну военные технологии, заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо.

«Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи»,— сказал Ким Ён Хо Yonhap News TV.

Министр отметил, что позиция Южной Кореи по Украине не изменилась. Сеул не поставляет оружие Киеву. Также Южная Корея не рассматривает «односторонние санкции против России». Сеул считает достоверной информацию Вашингтона о том, что Пхеньян передает оружие Москве. Однако министр отказался раскрывать детали.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в сентябре заявил, что возможные поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии — прямая провокация. Заявления прозвучали на фоне визита Ким Чен Ына на Дальний Восток. По данным The New York Times, Северная Корея заинтересована в поставках российских передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в октябре, что информация британской разведки о начале поставок вооружений из Северной Кореи в РФ не основана на доказательствах.

Подробнее об отношениях КНДР и России — в материале «Москва и Пхеньян далеко зашли».

Леонид Уварчев