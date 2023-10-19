Инвесторы разобрали краба

Второй этап аукционов по продаже квот на вылов крабов завершен. По итогам реализовано 27 лотов стоимостью 214,27 млрд руб., из которых торги на семь лотов стоимостью более 57 млрд руб. выиграла ГК «Русский краб». Доля группы в добыче ресурса на Дальнем Востоке в результате превысит 24%. Поступления в бюджет от аукционов оказались выше, чем во время первого этапа в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Анашкевич, Коммерсантъ Фото: Сергей Анашкевич, Коммерсантъ

В рамках второго этапа аукционов по продаже квот на вылов крабов продано 27 лотов стоимостью 214,27 млрд руб., сообщил организатор торгов Российский аукционный дом (РАД). По данным РАД, на участие в торгах было подано 160 заявок, победителями стали 13 компаний. По условиям договора вылов по квотам компании начнут с 2024 года. Доля квоты закрепляется на 15 лет. Победители должны построить в РФ суда для добычи крабов длиной свыше 50 м либо логистические комплексы, в зависимости от лота.

По подсчетам «Ъ» на основе данных РАД, структуры ГК «Русский краб» выиграли торги на семь лотов стоимостью 57,1 млрд руб. Исходя из расчетов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), годовой объем добычи крабов по этим квотам может превышать 6,3 тыс. тонн. Еще четыре лота стоимостью 33,55 млрд руб. может приобрести подконтрольное УК «ДВ Рыбак» ООО «Островной краб», где 5% у структуры Сбербанка.

Объем добычи по этим квотам оценивается в 3,66 тыс. тонн крабов в год.

Кроме того, квоты может получить ООО «Восток» Никиты Кожемяки — сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки, структуры ГК «Антей», Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Также среди победителей — подконтрольное владельцу «Сигма Марин Технолоджи» Максиму Петрушину ООО «Север», компания «Феникс», которую возглавляет гендиректор холдинга «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов, «Тихрыбком», «Амуррыбпром», «Калан».

В ГК «Русский краб» сообщили «Ъ», что с учетом приобретенных на текущих аукционах лотов доля квот группы на Дальневосточном бассейне достигла 24,1%, вылов по которым оценивается в 18,3 тыс. тонн в год. Группа сохранила статус крупнейшего добытчика краба на Дальнем Востоке, отметили в «Русском крабе». Ранее доля группы была 15,6% при объеме квот 11,8 тыс. тонн.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что результаты аукционов соответствуют экономическим реалиям.

Нормативно-правовая база крабовых аукционов разрабатывалась весной, после чего рубль значительно ослабел, а правительство ввело экстренные меры в виде экспортных пошлин на рыбу и морепродукты, говорит господин Зверев.

В ВАРПЭ добавили, что поступления в бюджет по итогам аукционов выше ожидаемых и превысили доход от аукционов 2019 года, хотя разыгрывались только квоты добычи краба на Дальнем Востоке. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) отметили, что крабы остаются ценным ресурсом, сохраняющим привлекательность для инвесторов с учетом всех рисков и негативных факторов в виде экспортных пошлин, эмбарго на морепродукты со стороны США, а также падения цен на крабов в Китае.

Анатолий Костырев