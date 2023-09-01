Студенты наигрались

В международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» прошла церемония закрытия Фестиваля университетского спорта, в котором приняли участие более 3 тыс. спортсменов из 36 стран. Министерство физической культуры и спорта России осталось довольным проведением игр. Однако, по мнению эксперта, работа с болельщиками была выстроена недостаточно, что привело к пустым трибунам в ряде состязаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбург на соревнования приехали спортсмены из 281 вуза 36 стран мира

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Екатеринбург на соревнования приехали спортсмены из 281 вуза 36 стран мира

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международный фестиваль университетского спорта проходил с 19 по 31 августа на шести площадках Екатеринбурга. Изначально планировалось, что в столице Урала пройдет Всемирная летняя Универсиада. Решение об этом приняла Международная федерация студенческого спорта в 2019 году. Однако после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в 2022 году проведение Универсиады в Екатеринбурге было отложено, а исполнительная дирекция соревнований была уволена в полном составе. Тогда власти Свердловской области приняли решение провести Международный фестиваль университетского спорта.

На соревнования приехали спортсмены из 281 вуза 36 стран мира. Среди них Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Белоруссия, Сербия, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Они боролись за 193 комплекта медалей в 14 видах спорта — бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.

На пресс-конференции, посвященной закрытию фестиваля, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что остался доволен проведением соревнований в Екатеринбурге. По его словам, из 36 стран-участниц фестиваля медали смогли завоевать команды из 21 государства. «Праздник удался и по количеству участников, и по количеству стран. В соревнованиях приняли участие более 3 тыс. спортсменов»,— отметил он. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, что среди медалей российских спортсменов более 10% наград завоевали свердловчане.

Однако говорить о популярности фестиваля среди уральцев не приходится. В частности, можно было заметить пустые трибуны на соревнованиях по боксу, бадминтону, настольному теннису и спортивной борьбе. Даже при наличии билетов не все зрители смогли попасть на соревнования. Как рассказали порталу Е1.ru болельщики, они купили билеты на соревнования по прыжкам в воду, которые должны были пройти с 10:00 до 14:00. Однако состязание завершили уже в 11:20.

Организаторы соревнований пояснили, что время окончания соревнований носит ориентировочный характер и может быть изменено в зависимости от спортивной программы. По их словам, пустые трибуны можно объяснить тем, что ряд предварительных и отборочных этапов игр был проведен в утреннее время в рабочие дни. «Если оценивать общую картину, практически на всех финалах были зафиксированы заполненные трибуны»,— отметили в пресс-службе.

Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов отметил, что организаторам удалось продать 70% билетов на спортивные соревнования. «Практически на всех финалах у нас была проблема не реализовать билеты, а отбиться от звонков с просьбами помочь достать билеты»,— поделился он. Среди особо популярных состязаний среди болельщиков господин Чернов назвал художественную гимнастику, волейбол, баскетбол 3х3, бадминтон и все виды единоборств.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что организация фестиваля оставляет большие вопросы. «Нужно было привлекать зрителей, чтобы в дальнейшем они стали возвратными туристами. Но какой-либо работы с болельщиками я не наблюдал»,— пояснил господин Мальцев.

Елена Медведева, Василий Алексеев