В Екатеринбурге после реконструкции открыли стадион «Калининец»

В Екатеринбурге после реконструкции открылся легкоатлетический стадион «Калининец», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В открытии объекта поучаствовали губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов. Со 2 по 3 июня на «Калининце» пройдут межрегиональные соревнования, участниками которых станут 400 человек.

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«Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом»,— сказал господин Куйвашев.

Реконструкцией стадиона с осени 2021 года занималась компания «АстраСтройИнвест». За это время отремонтированы бассейн и спортивные залы, возведены крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на 5 тыс. мест. Общий объем финансирования превысил 2,5 млрд руб., в том числе 2,2 млрд руб. — из областного бюджета.

Напомним, в 2017 году «Калининец» уже реконструировали для проведения тренировок футбольных команд во время ЧМ-2018. Реконструкция спорткомплекса обошлась в 191 млн руб. Кроме того, в августе 2018 года из бюджета было выделено 128,5 млн руб. на обустройство стадиона.

Диана Сунагатуллина

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