ЛУКОЙЛ: компания не получала предложений о продаже НПЗ в Болгарии

Трейдинговая структура российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) Litasco SA не получала предложений о продаже болгарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. Об этом сообщила пресс-служба Litasco на сайте компании.

«Основной акционер "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" LITASCO SA не получала предложений о продаже нефтеперерабатывающего завода. Соответственно, LITASCO SA в настоящее время не ведет никаких переговоров по этому вопросу»,— говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что LITASCO SA не назначала какую-либо организацию для поиска потенциальных покупателей или проведения от ее имени переговоров по этому вопросу.

В августе 2023 года парламент Болгарии досрочно расторг договор с ЛУКОЙЛом об аренде НПЗ в Бургасе из-за санкций, введенных по отношению к России. Терминал «Росенец» 4 сентября был переведен под государственный контроль. Выплачивать компенсации ЛУКОЙЛу из-за расторжения договора власти Болгарии не планируют.

Петр Бузлаев