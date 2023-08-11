Правительство Болгарии прекратило для ЛУКОЙЛа аренду терминала Росенец

Правительство Болгарии уведомило «дочку» ЛУКОЙЛа в стране о прекращении действия аренды портового терминала Росенец в Бургасе. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Как следует из сообщения, договор аренды прекращен на основании поправки о контроле за ограничительными мерами в связи с действиями России «по дестабилизации ситуации на Украине». Других подробностей не приводится.

В Болгарии ЛУКОЙЛу принадлежит Бургасский нефтехимический комбинат — крупнейшее на Балканах предприятие по переработке нефтепродуктов. На его долю приходится около 9% ВВП Болгарии. В ноябре 2022 года правительство Болгарии разрешило компании экспорт в ЕС, несмотря на эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

Олеся Павленко