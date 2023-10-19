Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств. Закон был инициирован самим президентом 29 сентября. Утверждается, что причиной отказа от международного договора стало «дискриминационное отношение к России» в рамках принятой конвенции.

«Денонсировать рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года»,— говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите прав нацменьшинств 10 октября. В пояснительной записке отмечалось, что Комитет министров Совета Европы 27 сентября 2022 года принял резолюцию, которая существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения обязанностей по защите нацменьшинств. Кроме того, Россия лишилась права отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.

Подписанная Россией в 1996 году конвенция Совета Европы содержала общие цели и принципы защиты национальных меньшинств от дискриминации, а именно указания по содействию сохранению культуры, религии, языка и традиций; по предоставлению свободы выражения мнения; по участию нацменьшинств в экономической, культурной и социальной жизни; принципы свободы в отношении языка и образования; запрет насильственной ассимиляции и др.

16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет ее членства. За день до этого Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России. После выхода из СЕ российские власти денонсировали Европейскую конвенцию по правам человека.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россия пробежала впереди евровоза».

Милена Костерева