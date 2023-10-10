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Коммерсантъ FM
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Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите прав нацменьшинств

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 10 октября денонсировали Рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) о защите прав нацменьшинств. Закон был инициирован президентом Владимиром Путиным 29 сентября.

Причиной денонсации, как сообщается в пояснительной записке к закону, стало дискриминационное отношение к Российской Федерации в рамках принятой конвенции. В документе уточняется, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 г. были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения государствами своих обязанностей по защите нацменьшинств.

«Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом »,— говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что «прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма СЕ и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств».

Россия подписала конвенцию Совета Европы о защите прав нацменьшинств 28 февраля 1996 года в Страсбурге. Она содержит общие цели и принципы защиты национальных меньшинств от дискриминации, а именно указания по: содействию сохранению культуры, религии, языка и традиций; предоставлению свободы выражения мнения; участию нацменьшинств в экономической, культурной и социальной жизни; свободы в отношении языка и образования; запрет насильственной ассимиляции и др.

Напомним, что 16 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы, заявив, что после выхода из организации прекратилось действие 21 международного договора, которые были ратифицированы после вступления в СЕ. Среди них, например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а в феврале 2023 года Россия также денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и договоры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Арсений Пушкин

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