Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Текст документа опубликован на сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке к документу, решение о денонсации конвенции связано с решением Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года. Тогда полномочия российской стороны «были существенно ограничены в Консультативном комитете», который следил за исполнением странами-участниками своих обязательств по защите нацменьшинств.

В записке отмечается, что из-за такого решения в СЕ Россия лишилась возможности вырабатывать решения по «интересующим вопросам», а также отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, «в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была подписана 1 февраля 1995 года. Среди участников СЕ конвенцию не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция, не ратифицировали — Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург. 8 сентября 2023 года Россия вышла из конвенции из-за того, что она не соблюдается в отношении к россиянам в странах Балтии и на Украине.

16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет ее членства. За день до этого Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России. После выхода из СЕ российские власти денонсировали Европейскую конвенцию по правам человека.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россия пробежала впереди евровоза».