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Коммерсантъ FM
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Верховная рада одобрила в первом чтении запрет УПЦ на Украине

Украинские депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как отмечает УНИАН, это коснется Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, которая в 2022 году объявила себя независимой от Русской православной церкви.

Законопроект в первом чтении одобрен 260 голосами. 15 человек выступили против, 2 воздержались, 17 не голосовали, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Депутаты встретили результаты голосования аплодисментами.

УПЦ сталкивается с проблемами с начала российской военной операции на Украине. Несколько регионов самостоятельно запретили деятельность церкви на своей территории. В монастырях УПЦ проходили обыски, монахов пытаются через суд выселить из Киево-Печерской лавры.

Законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций ранее критиковало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Управление также высказывалось против других связанных с вероисповеданием законопроектов, которые рассматриваются на Украине. УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер.

Леонид Уварчев

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