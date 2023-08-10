Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Киеве разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий в пользовании имуществом, сообщил в Telegram-канале адвокат УПЦ Никита Чекман. Это решение суда способствует легальному выселению монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. На его территории расположены крупный православный монастырь и несколько храмов. Он подчинен Министерству культуры Украины.

«Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины! Суд удовлетворил иск Заповедника!» — написал господин Чекман. В Telegram-канале этот текст предшествует видеообращению, в котором адвокат заявил, что он подаст апелляционную жалобу.

По словам господина Чекмана, суд допустил несколько процессуальных нарушений, в частности, не выслушал мнение проживающих в лавре монахов и не учел их конституционное право на жилье. Адвокат считает, что суд вынес соответствующий вердикт под давлением властей Украины.

Уже после того, как господин Чекман объявил о решении суда, в Telegram-канале УПЦ сообщили, что полиция отказывается пропускать в лавру паломников, которые живут в отелях обители. Среди тех, кого не пропускают, есть родители оставшихся в отелях детей, заявили в УПЦ.

Утверждается, что полиция предложила постояльцам отелей переночевать в храме преподобного Агапита Печерского. В УПЦ отметили, что этот храм не содержит оборудованных кроватей и необходимых гигиенических условий. Кроме того, паломники лишены доступа к личным вещам, которые остались в отелях лавры, говорится в сообщении.

Вчера, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Решение касается помещений Нижней лавры.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ покинуть лавру. Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов освободить несколько корпусов до 4 июля. УПЦ пыталась оспорить решение о расторжении договора в суде. Контроль над лаврой может получить Православная церковь Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...