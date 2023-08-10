Суд в Киеве разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» об устранении препятствий в пользовании имуществом, сообщил в Telegram-канале адвокат УПЦ Никита Чекман. Это решение суда способствует легальному выселению монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. На его территории расположены крупный православный монастырь и несколько храмов. Он подчинен Министерству культуры Украины.

«Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины! Суд удовлетворил иск Заповедника!» — написал господин Чекман. В Telegram-канале этот текст предшествует видеообращению, в котором адвокат заявил, что он подаст апелляционную жалобу.

По словам господина Чекмана, суд допустил несколько процессуальных нарушений, в частности, не выслушал мнение проживающих в лавре монахов и не учел их конституционное право на жилье. Адвокат считает, что суд вынес соответствующий вердикт под давлением властей Украины.

Уже после того, как господин Чекман объявил о решении суда, в Telegram-канале УПЦ сообщили, что полиция отказывается пропускать в лавру паломников, которые живут в отелях обители. Среди тех, кого не пропускают, есть родители оставшихся в отелях детей, заявили в УПЦ.

Утверждается, что полиция предложила постояльцам отелей переночевать в храме преподобного Агапита Печерского. В УПЦ отметили, что этот храм не содержит оборудованных кроватей и необходимых гигиенических условий. Кроме того, паломники лишены доступа к личным вещам, которые остались в отелях лавры, говорится в сообщении.

Вчера, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Решение касается помещений Нижней лавры.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ покинуть лавру. Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов освободить несколько корпусов до 4 июля. УПЦ пыталась оспорить решение о расторжении договора в суде. Контроль над лаврой может получить Православная церковь Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».

Эрдни Кагалтынов