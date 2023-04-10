Депутаты Ровенской области проголосовали за запрет деятельности УПЦ

Депутаты Ровненского областного совета запретили деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в регионе. Запрет поддержали все 55 депутатов, присутствовавших на внеочередном заседании.

На сайте облсовета уточняется, что депутаты также проголосовали за отмену некоторых решений исполнительного комитета народных депутатов по регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ, и передаче им в пользование культовых зданий.

Ровненский облсовет также призвал Верховную раду в кратчайшие сроки принять закон о запрете УПЦ в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с Россией. После этого в отношении представителей УПЦ начали вводить санкции. От монахов, в частности, потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру. 4 апреля Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права на пользование земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора.

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