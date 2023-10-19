Автомобиль «Москвич-6» стал доступен для покупки в Петербурге

В дилерских центрах Санкт-Петербурга появились автомобили «Москвич-6», в городе уже заключили сделку по продаже одной машины, передает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт ГК «Петровский» Фото: Сайт ГК «Петровский»

Поступление новых транспортных средств подтвердил директор по маркетингу и IT ГК «Петровский» Сергей Новосельский. Он указал, что на данный момент отечественный автомобиль вызывает интерес у корпоративных покупателей. В сети салонов рассчитывают, что частные клиенты все же заинтересуются этой моделью. Новосельский отметил, что для оказания услуг в сфере такси «Москивич-6» самый доступный вариант для класса обслуживания «комфорт+».

Ранее «Ъ» писал, что завод «Москвич» с момента запуска осенью прошлого года собрал порядка 27 тыс. машин.

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