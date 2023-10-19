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Коммерсантъ FM
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Завод «Москвич» выпустил 27 тысяч автомобилей с начала производства в 2022 году

Автомобильный завод «Москвич» с начала производства в ноябре 2022 года выпустил около 27 тыс. машин. Об этом коммерческий директор предприятия Александр Мигаль рассказал в интервью ТАСС.

«В настоящий момент мы произвели около 27 тыс. автомобилей, а уже в следующем году планируем 50 тыс., продано более 9,5 тыс. автомобилей»,— сообщил он.

Господин Мигаль добавил, что в 2024 году завод планирует запустить сборку автомобилей полного цикла. Ранее на «Москвиче», по его словам, начали самостоятельную сварку кузовов и в ближайшее время готовятся протестировать работу цеха окраски. Александр Мигаль сказал, что в 2025 году предприятие рассчитывает представить электромобиль, основные компоненты которого будут произведены в России.

В интервью коммерческий директор завода уточнил, что у компании открыто более 80 точек продаж в 50 городах России. К концу года сеть планируют расширить до 90 дилерских центров. Основные объемы продаж автомобилей «Москвич», как сказал Александр Мигаль, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Он также отметил высокие темпы прироста продаж в регионах Поволжья, на Урале и на юге страны.

В августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля в России началось повышение цен на автомобили. В среднем, по данным проведенного «Ъ» опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены все еще рулят».

Петр Бузлаев

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