Путин назвал запрет на участие РФ в международных соревнованиях дискриминацией

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал решения Международного олимпийского комитета (МОК) на пленарном заседании спортивного форума «Россия — спортивная держава», который стартовал в Перми. Он обвинил МОК в расистской и этнической дискриминации.

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации»,— сказал господин Путин. Трансляция пленарного заседания велась на сайте форума.

Президент назвал спорт безусловным государственном приоритетом России и «важнейшей составляющей национальных целей развития». Он сообщил, что Олимпийский комитет России, правительство и меценаты поддерживают спортсменов, которые не могут принять участие в международных соревнованиях. По словам главы государства, власти нацелены на то, чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров после ввода Россией войск на Украину. Спустя год МОК рекомендовал федерациям допустить к международным соревнованиям спортсменов в нейтральном статусе. Ожидается, что в таком статусе россияне и белорусы смогут участвовать и в Олимпиаде в 2024 году. На прошлой неделе МОК отстранил на неопределенный срок Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Подробнее о санкциях МОК — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Леонид Уварчев