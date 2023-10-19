Татарстан предложил разрешить подросткам работать на вредных производствах

Как стало известно «Ъ-Казань», комитет Госсовета Татарстана по социальной политике (возглавляет депутат «Единой России» Светлана Захарова) подготовил проект изменений в ст. 265 Трудового кодекса. Согласно документу, депутаты хотят разрешить применение труда подростков в возрасте от 16 до 18 лет «на работах с вредными и (или) опасными условиями». Речь идет о заключении срочных трудовых договоров для прохождения производственной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, проектом предусматривается полноценное трудоустройство несовершеннолетних на такие предприятия, где они проходили практику, после получения ими среднего профессионального образования.

В настоящий момент ст. 265 ТК РФ запрещает использовать труд несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными условиями, а также на подземных работах и там, где можно причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Однако в пояснительной записке авторы проекта говорят о том, что достигшие 16 лет, согласно решению правительства РФ, могут находиться на опасных и вредных работах не свыше четырех часов в день. Госсовет предлагает устранить «противоречия в федеральных нормативных правовых актах».

Также в Госсовете отметили, что в прошлом году была запущена федеральная программа «Профессионалитет» с целью «развития реального сектора экономики РФ в условиях импортозамещения». Она позволяет реализовать программы ускоренного обучения в профессионально-технических училищах — за 2,5 года вместо четырех. Возраст абитуриентов составляет 15-16 лет. Когда они закончат обучение, не всем исполнится 18 лет, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект был направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей РФ.

«Сейчас юристы Госсовета изучают поступившие заключения»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе парламента республики.

Напомним, это не первая инициатива Татарстана, связанная с попыткой решить проблему дефицита кадров. Ранее комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил законопроект, которым вносятся изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Документ предусматривает, что граждане РФ смогут проходить альтернативную службу в организациях ОПК. Кроме того, новым сотрудникам на оборонных предприятиях депутаты Госсовета предложили дать отсрочку от армии.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"