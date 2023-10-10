Призывников отправляют на заводы

Власти Татарстана хотят решить проблему дефицита кадров на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за счет призывников. В республике разработали законопроект, которым предлагается считать работу на военных заводах альтернативной гражданской службой. Одним из инициаторов проекта стал КамАЗ, где не хватает рабочих. Там заявляют, что «желающие прийти на оборонные предприятия есть», но для них приходится просить у военкоматов отсрочку от службы. В Госсовете Татарстана считают, что таким образом призывники смогут участвовать в «праведном деле» и помогут «ковать победу» России над Украиной в тылу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку во вторник одобрил законопроект, которым вносятся изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Документ предусматривает, что граждане РФ смогут проходить альтернативную службу в организациях ОПК. Сейчас такая служба возможна только в государственных структурах, а также организациях ВС РФ и других воинских формированиях в качестве гражданского персонала.

«Организации, у которых увеличились объемы гособоронзаказа, готовы сегодня принимать на работу молодых специалистов, обучать их востребованным рабочим специальностям»,— говорится в пояснительной записке к проекту. Его авторы указывают, что «такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными», поэтому «набрать необходимое число работников очень сложно».

Законопроектом Госсовета Татарстана «в целях сохранения персонала в организациях ОПК» предусмотрена отсрочка от военной службы сроком на 12 месяцев для тех, кто устроился сюда «на условиях полного рабочего дня».

Речь идет о новых работниках, которые пришли на завод после окончания вуза, техникума или колледжа. Перечень таких предприятий, а также профессии, специальностей и направлении подготовки, по которым предоставляется отсрочка, будет определять правительство РФ, сказано в документе.

Соавторами законопроекта выступают Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Однако, как уточнил заместитель председателя комитета по законности Александр Чубаров («Единая Россия»), в разработке документа участвовало также АО «КамАЗ».

«Это предложение поступило после совещания Совета безопасности Татарстана по кадровым вопросам. Я несколько удивлен, что инициативу проявил КамАЗ. Потому что у нас много оборонных предприятий, которые находятся в еще худшем состоянии»,— заявил на заседании депутат-единоросс Ильдар Шамилов, который возглавляет профсоюзную организацию КамАЗа, а в прошлом был заместителем гендиректора завода.

Он пояснил, что все предприятия, которые раньше работали в одну смену, теперь работают в три. «Вот, работали 500 человек. А теперь надо еще сверху тысячу. Но их просто нет»,— сказал депутат. Он не согласился, что на предприятиях ОПК работать «непрестижно». «Престижность работы на конвейерах, где выпускается оборонная продукция, очень высокая. Там и зарплата выше, и культура производства выше»,— возразил он. Дефицит кадров, по его словам, связан только «с резким переходом с односменной на трехсменную работу».

Ильдар Шамилов заверил, что «желающие прийти на оборонные предприятия есть».

«И мы получаем для них отсрочку. Но необходимо это закрепить законодательно, чтобы это не было как определенная договоренность с военкоматами»,— сказал депутат.

«Не будет ли такой законопроект стимулировать людей переходить на альтернативную службу еще больше?» — выразил беспокойство еще один депутат «Единой России», первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев. Однако Ильдар Шамилов ответил, что сейчас альтернативную службу по всей РФ проходят только 1,5 тыс. человек.

«Количество лиц, которые проходят альтернативную службу, ничтожно мало по сравнению с призывом, который осуществляется»,— добавил Александр Чубаров. При этом он отметил, что потребность предприятий ОПК в кадрах тоже ограничена. «Каких-либо коллизий, связанных с тем, что массовое движение молодежи будет в пользу альтернативной службы… Мы это оценивали. Думаю, что здесь нет вопросов»,— заверил парламентарий.

«Мы все с вами понимаем, что победа куется не только на поле боя, но и в тылу тоже, на предприятиях, в организациях, в трудовых коллективах»,— резюмировал глава комитета Шакир Ягудин.

При этом он обратил внимание, что количество добровольцев, которые «стремятся» в зону СВО, растет, и потому «призывники туда не направляются». «Необходимость участия практически всего населения и народа в этом праведном деле все больше и больше возрастает»,— заключил господин Ягудин.

Ранее законопроект был рассмотрен советом законодателей РФ при Федеральном собрании. Его комиссия в целом не высказала серьезных нареканий к инициативе Татарстана, лишь указала на технические недочеты. Она рекомендовала парламенту Татарстана «доработать и внести» законопроект в Госдуму.

Как ожидается, до конца месяца законопроект рассмотрят на сессии Госсовета. После этого документ направят в нижнюю палату.

Кирилл Антонов