В Ростовской области система ПВО сбила воздушную цель

В Ростовской области около 10:10 19 октября подразделение ПВО сбило воздушную цель, находившуюся на подлете к региону, сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Разрушений и пострадавших на земле нет»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях пользователи публиковали фото и видео с кадрами инверсионных следов в небе над Ростовом-на-Дону. Следы в небе видели жители центральных районов донской столицы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону