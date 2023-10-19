В регионах Сибири снизилось количество выданных автокредитов

В ряде регионов Сибири снизилось количество выданных автокредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании, включающем 30 субъектов РФ, где эти показатели пошли на спад. Данные предоставлены в динамике с августа по сентябрь.

В общем рейтинге Кемеровская область заняла 16-ое место с показателем -13,5% (в августе -1,5 тыс. автокредитов, в сентябре – 1,3 тыс.). На 20-ом месте расположилась Новосибирская область, в которой жители региона на 13% меньше брали такие кредиты (в августе - 1,3 в сентябре - 1,1 тыс.) На 22-ом месте идет Красноярский край, где показатели за месяц снизились на 19,5% (в августе - 1,4 тыс., в сентябре - 1,1 тыс.). Также количество автокредитов снизилось в Иркутской области, которая заняла 25-ом место с показателем -9,8% (в августе 1,1 тыс. в сентябре - 1 тыс.). Омская область на 27-ом месте, -19,2%(в августе -1,1 тыс., в сентябре - 912).

По данным НБКИ, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре текущего года составило 78,2 тыс. единиц против 87,1 тыс. в августе. Таким образом, в сравнении с предыдущем месяцем их количество уменьшилось на 10,2%.

При этом в сравнении с сентябрем прошлого года этот показатель напротив увеличился на 46,9% (в сентябре 2022 года – 53,3 тыс. единиц). Эксперты связывают такой рост с «радикальным падением» выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.

Наибольшее количество автокредитов в сентябре было выдано в Москве (5,09 тыс. единиц), Московской области (4,50 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (3,81 тыс. единиц), Республике Татарстан (3,62 тыс. единиц) и Краснодарском крае (3,52 тыс. единиц).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в регионах Сибири объем выданных автокредитов в первом полугодии 2023-го вырос в денежном и количественном выражении на 60% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего кредитов было выдано в Кузбассе, Красноярском крае и Новосибирской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев