Автокредиты покатились вверх

В регионах Сибири объем выданных автокредитов в первом полугодии 2023-го вырос в денежном и количественном выражении на 60% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего займов было выдано в Кузбассе, Красноярском крае и Новосибирской области. Динамику эксперты автомобильного рынка связывают с реализацией отложенного спроса, продолжающимся повышением стоимости новых автомобилей и нарастающим дефицитом доступных моделей из-за ухода из России многих брендов. По итогам года аналитики ожидают рост портфеля автокредитования в среднем на 15%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем выданных автокредитов в Сибири за первые шесть месяцев 2023-го вырос в деньгах и количестве на 60% к первому полугодию 2022-го

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Объем выданных автокредитов в Сибири за первые шесть месяцев 2023-го вырос в деньгах и количестве на 60% к первому полугодию 2022-го

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Банковский сектор фиксирует рост выдачи автокредитов в регионах Сибири. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2023-го объем выданных кредитов на покупку автомобиля в округе вырос на 60% — до 44 млрд руб. Количество займов по этому сегменту за этот период увеличилось на 57% — до 36 тыс. договоров.

ВТБ сообщает, что в первом полугодии в Сибирском федеральном округе (СФО) выдал 4,4 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 4,4 млрд руб., что в 2,6 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июне банк оформил 1,3 тыс. кредитных договоров на приобретение автомобилей на сумму около 1,5 млрд руб., что по объему на 30% превысило результат мая и стало рекордным показателем за все время работы банка в регионе, рассказали в пресс-службе ВТБ. Также рост выдачи автокредитов в Сибири фиксирует банк «Открытие». По итогам первого полугодия в СФО оформлено около 3 тыс. сделок на 3,5 млрд руб., что на 13% больше показателей по количеству заключенных договоров и на 25% по объему в сравнении с январем-июнем 2022 года, рассказали в «Открытии авто». В Альфа-банке сообщили о ежемесячном росте объемов кредитования, отметив высокий спрос в Кузбассе, Новосибирской области и Красноярском крае.

Последние два региона, а также Иркутская область, вошли в число субъектов, лидирующих в округе по выдаче автокредитов ВТБ за первое полугодие. «Суммарный объем выдач в этих регионах увеличился в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, количество выданных автокредитов выросло в 3,4 раза»,— отметили в банке. В Новосибирской области банк «Открытие» с начала 2023 года по июнь выдал 800 автокредитов на общую сумму 1,2 млрд руб., что на 33% и 71% больше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно (в 2022 году за этот же период был выдан 601 автокредит на 703 млн руб.).

По данным НКБИ, наибольшая динамика по объему выданных автокредитов в первом полугодии отмечена в Туве (+127% к году ранее, до 1,1 млрд руб.), а также в Хакасии (+80%, до 1,3 млрд руб.). Однако по сумме выданных займов на покупки автомобилей в округе лидируют Кемеровская область (8,3 млрд руб., +67,2% к аналогичному периоду прошлого года), Красноярский край (8 млрд руб., +53,4%), Новосибирская (7,8 млрд руб., +55,1%) и Иркутская области (5,8 млрд руб., +42,4%).

Рост портфеля автокредитования в Сибири ВТБ связывает с реализацией отложенного спроса прошлого года, «когда в сегменте наблюдались серьезные изменения и некоторые предпочли отложить покупку автомобиля, дожидаясь стабилизации рынка». В 2022 году продажи на российском авторынке сократились сразу на 58,8% по сравнению с 2021 годом, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В основном автокредиты берут на машины с пробегом, что связано с дефицитом предложения новых автомобилей. «Сегодня на каждый проданный новый автомобиль приходится восемь автомобилей с пробегом по сравнению с шестью машинами годом ранее. Вторичный рынок продолжает расти, а средний возраст автомобилей — увеличиваться»,— говорит руководитель «Открытие авто» Марина Дембицкая. В среднем этот сегмент занимает 64% всех автокредитов, в некоторых банках доля достигает 80% от общего числа выданных займов, говорит доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Увеличение автокредитования на транспорт с пробегом в Росбанке связывают с ростом цен на рынке. В первом полугодии 2023-го средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,68 млн руб., что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали в «Автостате». Средняя стоимость автомобиля с пробегом в то же время составила 1,4 млн руб., что на 16,5% выше, чем годом ранее. По данным «Автостата», всего с начала года в Сибири продано 357 тыс. автомобилей с пробегом, что на 26% больше, чем годом ранее.

Выдача автокредитов в 2023 году ускорилась благодаря закупкам бизнеса автомобилей под свои нужды, считает генеральный директор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. «В этом году ниши, связанные с личным (не общественным) транспортом, растут с заметным опережением»,— отмечает он.

«Доля займов на покупку автомобиля в общих кредитных выдачах банков продолжит расти, достигнув к концу года порядка 55–60% по рынку в целом. Тем более что ставки по кредитным программам на авто с пробегом уже практически сравнялись с первичным рынком и зависят не столько от возраста автомобиля, сколько от суммы первоначального взноса, срока и размера автокредита»,— считает Марина Дембицкая. Эксперты ВТБ прогнозируют, что в целом по рынку продажи по итогам года достигнут 1,27 трлн руб., на 17% превысив значения 2021 года.

В то же время, как отмечает господин Исмаилов, рост автокредитования во втором полугодии будет зависеть от объема импорта новых и поддержанных автомобилей. На объем автозаймов также окажут влияние такие факторы, как возможное продление программы льготного автокредитования на 2024 год и изменение курса национальной валюты: в случае дальнейшего падения курса рубля часть покупателей вновь отложит планы на следующий год, полагает эксперт.

Лолита Белова