«Непростые они, китайские товарищи»

Президент России Владимир Путин завершил визит в Китай. Среди прочего стороны выразили уверенность, что проект трубопровода «Сила Сибири-2» из России в КНР находится в перспективной стадии. Ранее многие западные издания неоднократно намекали на то, что Пекин умышленно затягивает начало работ. Москва все это опровергает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что вокруг трубопровода по-прежнему мало конкретики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам Владимира Путина, три часа они проговорили с Си Цзиньпином. Очень содержательная была беседа, обсудили двустороннее взаимодействие как в политическом, так и экономическом плане. Интересный и одновременно острый, волнующий многих вопрос, — строительство трубопроводной системы «Сила Сибири-2».

Речь идет о расширении поставок газа из России в Китай. По словам главы российского государства, проект движется в хорошем темпе. Есть разные варианты, все это обсуждается в конструктивном ключе. О том же сказал и председатель КНР, отвечая на соответствующий вопрос.

Со своей стороны глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в Поднебесную уже в скором времени заместят европейские объемы. Иными словами, не страшны нам ваши санкции, все у нас хорошо. Без доходов бюджет наш российский не останется, не сомневайтесь.

Но вражеские голоса не унимаются. Они, в частности, продвигают тезис о том, что председатель Си медлит с одобрением вышеуказанной «Силы Сибири-2». А без нее полностью заместить Европу будет непросто, мощностей не хватит.

Общий смысл такой: не хочет китайский лидер подсаживаться на российскую газовую иглу, попадать в зависимость от друга и стратегического партнера. Поэтому рассматривает всяческие альтернативные варианты, в том числе из стран Центральной Азии и даже из Америки. В Москве все это с гневом отвергают. Сотрудничество наше ничто не может омрачить.

Но вот очередной большой визит российского президента в Китай, а вокруг этого мегапроекта по-прежнему нет полной ясности. Стороны выражают надежду, что разработка движется в хорошем темпе — понимай как хочешь. Что такое хороший темп? И куда он собирается двигаться?

Хорошо, допустим, скажет товарищ Си: да, стройке быть, приступаем хоть завтра. Проложить трубопровод, да еще и через сложный рельеф местности — дело недешевое. И времени на это нужно немало. Когда все это окупится? И кто станет основным инвестором? Нет на этот счет четкого ответа.

Но даже и это не главное. Непростые они, китайские товарищи. Дружба дружбой, а в зависимость попадать не хотят. Все время звучит это неприятное слово «диверсификация», омрачает праздник. Более того, многие разные так называемые наблюдатели все твердят и твердят, что и нам, России, также не следует впадать в зависимость от большого друга.

И вот так смотришь и остальные — те, кто пришел на смену чуждой Европе, — тоже не подарок. Скажем, Индия газ у нас покупает за свои рупии, а товары ликвидные норовит продавать за доллары. Как бы в итоге не вспомнить нам добрым словом бывших западных партнеров.

Однако с каждым днем все больше начинается казаться, что расставание наше с ними как минимум затягивается. Причем, видимо, надолго. Если не навсегда. Но это не повод слезы лить. Наш путь правильный. Из этого и следует исходить.

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