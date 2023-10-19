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Коммерсантъ FM
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«Непростые они, китайские товарищи»

Дмитрий Дризе — об итогах визита Владимира Путина в КНР

Президент России Владимир Путин завершил визит в Китай. Среди прочего стороны выразили уверенность, что проект трубопровода «Сила Сибири-2» из России в КНР находится в перспективной стадии. Ранее многие западные издания неоднократно намекали на то, что Пекин умышленно затягивает начало работ. Москва все это опровергает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что вокруг трубопровода по-прежнему мало конкретики.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам Владимира Путина, три часа они проговорили с Си Цзиньпином. Очень содержательная была беседа, обсудили двустороннее взаимодействие как в политическом, так и экономическом плане. Интересный и одновременно острый, волнующий многих вопрос, — строительство трубопроводной системы «Сила Сибири-2».

Чем Владимир Путин занимался в Китае

Речь идет о расширении поставок газа из России в Китай. По словам главы российского государства, проект движется в хорошем темпе. Есть разные варианты, все это обсуждается в конструктивном ключе. О том же сказал и председатель КНР, отвечая на соответствующий вопрос.

Со своей стороны глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в Поднебесную уже в скором времени заместят европейские объемы. Иными словами, не страшны нам ваши санкции, все у нас хорошо. Без доходов бюджет наш российский не останется, не сомневайтесь.

Но вражеские голоса не унимаются. Они, в частности, продвигают тезис о том, что председатель Си медлит с одобрением вышеуказанной «Силы Сибири-2». А без нее полностью заместить Европу будет непросто, мощностей не хватит.

Общий смысл такой: не хочет китайский лидер подсаживаться на российскую газовую иглу, попадать в зависимость от друга и стратегического партнера. Поэтому рассматривает всяческие альтернативные варианты, в том числе из стран Центральной Азии и даже из Америки. В Москве все это с гневом отвергают. Сотрудничество наше ничто не может омрачить.

Но вот очередной большой визит российского президента в Китай, а вокруг этого мегапроекта по-прежнему нет полной ясности. Стороны выражают надежду, что разработка движется в хорошем темпе — понимай как хочешь. Что такое хороший темп? И куда он собирается двигаться?

Хорошо, допустим, скажет товарищ Си: да, стройке быть, приступаем хоть завтра. Проложить трубопровод, да еще и через сложный рельеф местности — дело недешевое. И времени на это нужно немало. Когда все это окупится? И кто станет основным инвестором? Нет на этот счет четкого ответа.

Как прошли переговоры Путина и Си в расширенном составе

Но даже и это не главное. Непростые они, китайские товарищи. Дружба дружбой, а в зависимость попадать не хотят. Все время звучит это неприятное слово «диверсификация», омрачает праздник. Более того, многие разные так называемые наблюдатели все твердят и твердят, что и нам, России, также не следует впадать в зависимость от большого друга.

И вот так смотришь и остальные — те, кто пришел на смену чуждой Европе, — тоже не подарок. Скажем, Индия газ у нас покупает за свои рупии, а товары ликвидные норовит продавать за доллары. Как бы в итоге не вспомнить нам добрым словом бывших западных партнеров.

Однако с каждым днем все больше начинается казаться, что расставание наше с ними как минимум затягивается. Причем, видимо, надолго. Если не навсегда. Но это не повод слезы лить. Наш путь правильный. Из этого и следует исходить.

Фотогалерея

«Один пояс — один путь»

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Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на официальной церемонии встречи глав делегаций-участников форума «Один пояс — один путь» в Доме народных собраний

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на официальной церемонии встречи глав делегаций-участников форума «Один пояс — один путь» в Доме народных собраний

Фото: пресс-служба президента РФ

Почетный караул в пекинском аэропорту Шоуду

Почетный караул в пекинском аэропорту Шоуду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Прибытие на форум президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева

Прибытие на форум президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка, работающая на встрече президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Во Ван Тхыога

Журналистка, работающая на встрече президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Во Ван Тхыога

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Чили Габриэль Борич (слева) и президент Аргентины Альберто Фернандес перед совместным фотографированием глав делегаций–участников форума «Один пояс — один путь»

Президент Чили Габриэль Борич (слева) и президент Аргентины Альберто Фернандес перед совместным фотографированием глав делегаций–участников форума «Один пояс — один путь»

Фото: пресс-служба президента РФ

Прибытие участника форума в Дом народных собраний

Прибытие участника форума в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития России Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин перед началом встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Справа налево: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития России Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин перед началом встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кинологи со служебными собаками обеспечивали безопасность на форуме

Кинологи со служебными собаками обеспечивали безопасность на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Прибытие на форум генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники во время прибытия на форум

Участники во время прибытия на форум

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Сербии Александра Вучича (в центре)

Прибытие на форум президента Сербии Александра Вучича (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Китайский военнослужащий почетного караула

Китайский военнослужащий почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Справа налево: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум председателя Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (в центре)

Прибытие на форум председателя Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на форуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам форума в резиденции «Дяоюйтай»

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам форума в резиденции «Дяоюйтай»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин на официальной церемонии встречи глав делегаций-участников форума «Один пояс — один путь» в Доме народных собраний

Фото: пресс-служба президента РФ

Почетный караул в пекинском аэропорту Шоуду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка, работающая на встрече президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Во Ван Тхыога

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Чили Габриэль Борич (слева) и президент Аргентины Альберто Фернандес перед совместным фотографированием глав делегаций–участников форума «Один пояс — один путь»

Фото: пресс-служба президента РФ

Прибытие участника форума в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития России Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин перед началом встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кинологи со служебными собаками обеспечивали безопасность на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники во время прибытия на форум

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум президента Сербии Александра Вучича (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Китайский военнослужащий почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прибытие на форум председателя Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (в центре) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам форума в резиденции «Дяоюйтай»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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