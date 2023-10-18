Переговоры Путина и Си в расширенном составе закончились

Переговоры в расширенном составе президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Они продлились около полутора часов, сообщило «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что они продолжили переговоры в узком составе, а потом планируется общение «с глазу на глаз».

В ходе открытой части переговоров господин Путин заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота в $200 млрд. Господин Си сказал, что между Москвой и Пекином «неуклонно углубляется политическое взаимодоверие».

Встреча лидеров двух стран прошла на полях международного форума «Один пояс — один путь», который Владимир Путин посетил по приглашению Си Цзиньпина. Господин Путин прибыл в Китай вчера, 17 октября.

О первом дне его визита — в материале «Ъ» «Тонкая орбаническая химия».

Лаура Кеффер