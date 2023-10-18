Госсовет Франции отказался запрещать акции в поддержку Палестины

Государственный совет Франции, занимающийся разработкой правовых рекомендаций для правительства, не поддержал запрет на проведение пропалестинских манифестаций в стране, сообщает BFMTV со ссылкой на заявление органа.

По информации ведомства, «никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении главы МВД Франции или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины». В связи с этим французский Госсовет заявил, что считает нелегитимными любые судебные запреты на проведения акции и манифестаций в поддержку палестинцев. Основанием для запрета может являться лишь возможное нарушение закона участниками акции, добавили в Государственном совете.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Александр Кислов