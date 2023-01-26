Деньги ушли в топку

Верховный суд (ВС) завершил в пользу властей спор с концессионером котельных и теплосетей в одном из районов Мичуринска Тамбовской области. АО «Центрметрком-энерго» требовало выплатить ему из бюджета 1,4 млрд руб. «недополученной выручки», такая возможность предполагалась соглашением. Однако позднее мэрия смогла исключить из договора пункт о компенсациях, назвав его незаконным. Объем инвестиций в котельные составил 300 млн руб., они уже перешли на баланс муниципалитета. Эксперты считают, что концессия оказалась «непроработанной» с обеих сторон, поэтому конфликт был неизбежен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ накануне отказалась рассматривать кассационную жалобу московского АО «Центрметрком-энерго» (ЦМКЭ) на решения нижестоящих арбитражных судов в споре с мэрией Мичуринска Тамбовской области. Ранее три инстанции встали на сторону властей, отказав компании в иске о взыскании 1,4 млрд руб. «убытков в виде упущенной выгоды». Теперь это решение окончательно закреплено, иных способов оспорить его нет.

Конфликт связан с концессией части системы теплоснабжения в Мичуринске. В апреле 2015 года ЦМКЭ и мэрия заключили соглашения, по которым компания к октябрю 2016-го, по сообщениям властей, построила четыре блочных котельных в микрорайоне Кочетовка-5, где была проблемная коммунальная инфраструктура. Инвестиции в строительство котельных и замену изношенных сетей составили 300 млн руб. Срок концессии — 30 лет. Ленточку на открытии одной из котельных стоимостью 70 млн руб. перерезал тогдашний губернатор Александр Никитин.

В 2017 году построенные объекты перешли на баланс муниципалитета, а затем были вновь переданы ЦМКЭ «в право пользования».

Как следует из материалов дела, первоначальные соглашения между мэрией и концессионером предполагали ежегодную компенсацию из бюджета за «снижение запланированной годовой валовой выручки вследствие сокращения объема реализации или утвержденного тарифа на тепловую энергию» ниже определенного порога. В первый раз компания воспользовалась этой возможностью только в 2019 году, потребовав через суд взыскания 256,1 млн руб.

В ответ мэрия подала встречный иск и, точно так же дойдя за два года до ВС, смогла добиться признания «ничтожными» пунктов соглашений, предусматривающих возможность компенсации. ВС тогда признал, что такой пункт в соглашении «противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ и закона “О концессионных соглашениях”». Как договор со столь противоречивыми условиями мог быть заключен в 2015 году, стороны на заседаниях, судя по материалам дела, не поясняли. К концу 2021 года сумма компенсаций, по собственным расчетам ЦМКЭ, выросла до 1,4 млрд руб. Оценка делалась компанией исходя из величины «недополученной плановой выручки».

В итоге она вновь обратилась в суд с иском о взыскании.

Представители мэрии на заседаниях в арбитражных судах заявляли, что меньший, по сравнению с планом, объем выручки концессионер получил из-за своих же ошибок. С точки зрения властей, три из четырех котельных были сданы не вовремя, а часть тепловых сетей не была проложена даже к 2020 году в связи с «непринятием мер по строительству». «Затягивание сроков» якобы стало причиной отсутствия запланированных потребителей тепловой энергии. Наконец, указали представители мэрии, концессионер «сам не принимал меры по повышению тарифа для увеличения валовой выручки».

Вкупе с исключением из договора пункта о компенсации суды согласились с позицией чиновников: «Как профессиональный участник рынка ЦМКЭ не могло не знать, что положения законодательства не предусматривают выплату концессионеру недополученной валовой выручки. Заключив спорные соглашения, истец принял на себя ответственность за неблагоприятные последствия своих действий».

Позиция ЦМКЭ строилась на том, что «недополученная гарантированная валовая выручка по своей правовой природе является упущенной выгодой, то есть разновидностью убытков», которые могут быть компенсированы по решению суда. Одновременно компания продолжала настаивать на исполнении первоначального варианта соглашения.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что, готовя концессионные соглашения, и мэрия, и ЦМКЭ «халатно подошли» к определению условий: «Это рано или поздно не могло не привести к конфликту». «Судя по материалам дела, перед заключением соглашении не утверждались объемы как возможного размера недополученной валовои выручки концессионера в связи с недобором потребителеи, так и планируемые суммы всей валовои выручки в принципе. Это сформировало значительные риски. В конечном счете все суммы компенсаций, которые фигурировали в споре, являлись результатом оценки только самого истца»,— отметил эксперт.

С этой позицией согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Шансы истца на выигрыш в споре были минимальными. Единственным представленным им доказательством недополученного предполагаемого дохода в размере 1,4 млрд руб. являются собственные расчеты». «Можно прийти к выводу, что условия для возникновения конфликтной ситуации были созданы сторонами соглашения еще до его подписания, на этапе согласования столь непрозрачных положений»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников