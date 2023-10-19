Длинным деньгам определили правила вычитания

Белый дом сделал еще один шаг к запуску программы привлечения длинных денег граждан — в Госдуму внесен законопроект о расширении механизма налоговых вычетов из подоходного налога на добровольные пенсионные и просто долгосрочные накопления граждан. При минимум десятилетних вложениях в будущие пенсии, при накоплении сбережений в негосударственных пенсионных фондах и при инвестировании в фондовый рынок через обновляемый механизм индивидуальных инвестиционных счетов граждане смогут вернуть в год до 52 тыс. руб. уплаченного ими подоходного налога. В правительстве надеются, что такой обновленный инвестиционный вычет поможет привлечь припасенные населением деньги в остро нуждающуюся в инвестициях российскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обсужденные в среду на заседании правительства и сразу же внесенные на одобрение парламентариев поправки к главе Налогового кодекса о подоходном налоге призваны дать населению еще один материальный стимул к участию к запускаемой властями добровольной программе долгосрочных сбережений. До этого государство уже пообещало гражданам софинансирование их накоплений. В 2024–2026 годах это будет «рубль за рубль» при доходе участника программы до 80 тыс. руб. в месяц и «два за рубль» — от 80 тыс. до 150 тыс. руб.

Напомним, закон о длинных деньгах подписан Владимиром Путиным в июле этого года, в силу он вступит с 1 января 2024 года. На прошлой неделе президент поручил правительству и ЦБ в срок до 1 ноября подсчитать, сколько же граждан готовы поучаствовать своими деньгами в программе и какую примерно сумму они могли бы привнести в экономику. Напомним, что помимо возможности сделать новые накопления участники программы получат доступ к средствам, которые они успели сформировать до 2014 года (в рамках в целом неудавшейся программы добровольных пенсий), если оформят их в качестве первого взноса в договоре с НПФ.

Минфин в лице его главы Антона Силуанова ожидаемые параметры новой пенсионной инициативы уже называл. «Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 млн человек в эту программу»,— говорил он в августе. По словам министра, согласно оценкам, это позволит собрать до 300 млрд руб. Долгосрочные пенсионные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 млн руб.

В целом же, судя по ожиданиям Минфина, длинных денег в целом в 2024 году может быть привлечено сильно больше, до 1,3 трлн руб. Кроме программы долгосрочных сбережений речь идет о долевом страховании жизни (законопроект о нем рассматривается Госдумой) и об индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), которые можно будет открывать с 1 января следующего года.

В правительстве рассчитывают, что сбережения граждан смогут частично восполнить уход с финансовых рынков иностранных инвесторов и поддержат экономическую активность. Сейчас уровень валовых сбережений составляет около 30% ВВП (против валовых накоплений около 22%). Как отмечал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, «этот ресурс недоиспользованных сбережений является потенциалом для повышения капитализации фондового рынка». По его оценке, необходимо нарастить долю инвестиционных страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан с прошлогодних 21% до 26% в 2025 году и до 36% в 2030-м.

Внесенные в среду в Госдуму в развитие этого процесса поправки в Налоговый кодекс «будут способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и, соответственно, притоку инвестиций на финансовый рынок», сказано в пояснительной записке к проекту. Всего поправки описывают четыре подвида инвестиционного налогового вычета: по взносам в негосударственные пенсионные фонды на будущие дополнительные пенсии, по платежам им же по программе долгосрочных сбережений, по возвращению части расходов на приобретение ценных бумаг с помощью механизма ИИС-3, а также на итоговый доход, полученный по таким операциям. Общее ключевое условие получения вычета — срок вложений должен составлять не менее десяти лет.

По первым трем подвидам вычета его максимальный размер составит 400 тыс. руб. в год, то есть с этой суммы уплаченных взносов, внесенных сбережений или расходов на ценные бумаги гражданин сможет вернуть 13% (52 тыс. руб.). «Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут, соответственно, факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее десяти лет с даты его заключения и срок действия договора на ведение ИИС не менее десяти лет (в переходный период — не менее пяти лет с ежегодным повышением срока на один год вплоть до десяти лет)»,— поясняет Белый дом.

По мнению президента Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова, введение инвестиционного вычета поможет сделать программу долгосрочных сбережений более популярной среди россиян. «Мы поддерживаем эту инициативу и рассчитываем на ее скорейшее внедрение»,— сказал Сергей Беляков.

Отметим, что расширение инвествычета очевидным образом приведет к выпадению части сборов НДФЛ — этот налог, напомним, поступает в бюджеты регионов. О сумме «выпадения» в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не сообщается. Там лишь сказано о затратах, которые на внедрение новшеств понесет федеральный бюджет. Это деньги на доработку программного обеспечения ФНС России, необходимого для администрирования процедуры вычетов,— 610 млн руб. (по экспертной оценке и на трехлетний период). Расходы за трехлетку на сопровождение разработанного софта и соответствующей инфраструктуры составят еще 203 млн руб.

Отметим, что действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ для уже существующих ИИС первых двух типов сохраняются. Однако правительство добавило в приготовленную им бочку «налогового меда» и ложку дегтя: в отношении доходов от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов инвествычет по НДФЛ будет отменен (это не затронет только бумаги эмитентов, зарегистрированных в государствах ЕАЭС).

Вадим Вислогузов, Анастасия Мануйлова, Диана Галиева