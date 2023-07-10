Президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан. Она заработает с 2024 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что, с одной стороны, программа позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем, а с другой — предоставит новые источники внутреннего финансирования экономики.

Фактически эта программа пришла на смену прежней системе государственной накопительной пенсии. Для участия в ней нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести ему свои пенсионные накопления.

Государство будет стимулировать участие в проекте долгосрочных сбережений софинансированием за период 2024–2026 годов. При доходе до 80 тыс. руб. на 1 руб. взносов будет предоставлено 1 руб. софинансирования, от 80 до 150 тыс. руб. — на 2 руб. взносов 1 руб. софинансирования. Кроме того, участники программы смогут оформить ежегодный налоговый вычет на сумму до 52 тыс. руб.

Сбережения можно использовать после 15 лет участия в программе при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вложенные личные средства до истечения 15-летнего периода можно забрать в любое время в размере, обозначенном договором. Нельзя будет забрать «старую» накопительную пенсию, переведенную на счет программы, а также начисленные средства софинансирования и инвестиционный доход.

Досрочно забрать деньги без потери процентного дохода можно в «особых жизненных ситуациях», например в случае оплаты дорогостоящего лечения участника программы или в случае потери кормильца участником.

Подробнее о программе — в материале «Пенсии доброй воли».

Анастасия Ларина