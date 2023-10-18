Гражданам предлагают копить на долги

Депутаты пытаются возродить идею долгосрочных накоплений граждан с помощью жилищных вкладов, прописав в обновленном законопроекте повышенную норму их страхования — до 10 млн руб. Такие вклады клиенты банков впоследствии смогут использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Эксперты считают, что все прописанное в законе банки и так могут предложить клиентам, которые ничего не выигрывают. Юристы добавляют, что замечания, из-за которых закон был отклонен ранее, не учтены должным образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внесенный в начале недели в Госдуму законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан предполагает введение нового типа вклада, который по окончании срока вместе с процентами пойдет на погашение первого взноса по ипотечному кредиту. Такой механизм, по мнению авторов законопроекта, обеспечивает «выращивание» ипотечных заемщиков, позволяя «сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты».

Особенностью жилищного вклада является право клиента обратиться за ипотечным кредитом и обязанность банка предоставить ему такой кредит.

Но законопроект перечисляет и ряд оснований, по которым банк может отказать в кредите — просроченная задолженность, банкротство, нахождение в списке террористов, повышенный показатель долговой нагрузки (ПДН) вкладчика и т. д.

Если клиенту отказано в кредите или он сам забирает вклад деньгами (в срок или досрочно), то проценты ему выплачиваются по ставке до востребования. При этом средства на вкладе страхуются в размере 10 млн руб. и отдельно от страхования обычных вкладов (страховой лимит по ним — 1,4 млн руб.).

Подобный законопроект уже вносился в Госдуму в 2020 году, но в июне 2023 года был отклонен в первом чтении, поскольку к нему возникло много вопросов у различных инстанций. Счетная палата (СП) обращала внимание, что увеличенная сумма страхования вклада (тогда предлагалась в размере 3 млн руб.) «может увеличить финансовую нагрузку на систему страхования вкладов и, потенциально, на федеральный бюджет». Правовое управление Госдумы отмечало, что «понятие "договор жилищных сбережений" является новым видом договора, неизвестным действующему гражданскому законодательству».

Участники рынка не видят большого смысла в создании новой конструкции. Как пояснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, по большому счету все, что предусматривает законопроект, банк может предложить вкладчику и сегодня: «А объективная невозможность в наших экономических реалиях даже среднесрочного прогнозирования как по вкладам, так и по кредитам ставит под вопрос концептуальную целесообразность предлагаемого регулирования».

Кроме того, глава НСФР обращает внимание, что и юридическая конструкция соотношения договора жилищного вклада и ипотечного кредита описана пока схематически, но при этом ни один из возможных вариантов не выглядит оптимальным.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 31 мая: «Нам нужно четко прописать, когда сам человек может выйти из этого договора (жилищных сбережений.— “Ъ”) по объективным причинам, а когда банк может отказать в выдаче кредита».

Юристы добавляют, что законопроект вызывает множество вопросов правоприменения. Инициатор документа пошел по пути его упрощения: вместо разработки закона, который бы надлежащим образом регулировал все замечания, он просто решил исключить нормы, вызвавшие вопросы, считает юрист Sudohod Марк Бармин.

Как отмечает старший юрист адвокатского бюро КИАП Роман Суслов, вкладчик «будет уверен, что имеющиеся средства приумножатся и в будущем он получит дополнительное финансирование от банка, что могло бы создать конкуренцию между банками за "воспитание" вкладчиков в заемщики». Однако, по его мнению, проблема в том, что банку дадут право указать дополнительные условия при отказе от кредита и фактически это нивелирует предлагаемую обязанность выдать средства.

Остались нерешенными и вопросы, поднятые СП. Юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко отмечает, что денежные средства на вкладе застрахованы в размере до 10 млн руб. То есть утверждение законопроекта «сопровождается потенциальными рисками при возникновении страхового случая», подчеркивает юрист. Введение такого вида договора, полагает он, потребует «доработки и обоснования целесообразности».

Максим Буйлов