В воронежском аэропорте создано свое подразделение транспортной безопасности

Международный аэропорт Воронеж имени Петра I сообщил об аккредитации собственного подразделения транспортной безопасности. Теперь охраной объекта будут заниматься сотрудники воздушной гавани вместе с коллегами из Министерства транспорта РФ.

«Действующий штат позволяет обеспечить подразделение сотрудниками, так как обучены и аттестованы все сотрудники службы — они могут приступать к работе»,— сообщили в аэропорте. В полномочия сотрудников подразделения будет входить охрана периметра воздушной гавани, пропускной режим, досмотр техники, пассажиров и строительной техники, которая участвует в строительстве нового терминала внутренних воздушных линий.

Персонал подразделения транспортной безопасности будут обязаны иметь при себе переносные средства видеонаблюдения, металлодетекторы и газоанализаторы. Также в аэропорте организуют мобильную группу быстрого реагирования, которая будет круглосуточно следить за безопасностью на всей территории воздушной гавани.

Воронежский аэропорт закрыт с февраля 2022 года, в нем ведется строительство нового терминала. В начале сентября стало известно, что из резервного фонда правительства России на компенсацию расходов закрытых воздушных гаваней Юга и Центральной части страны направят 2,6 млрд руб.

Сергей Толмачев