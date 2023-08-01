Ростехнадзор выдал заключение о соответствии требованиям ряду объектов реконструируемого воронежского аэропорта

Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проверило законченный строительством объект международного аэропорта Воронеж имени Петра I и выдало заключение о соответствии его требованиям проектной документации. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Воронеж. Речь идет о реконструкции здания КПП, трансформаторной подстанции, участка периметрового ограждения, осветительных мачт и переустройстве участков патрульной дороги. «Нарушений обязательных требований не выявлено»,— отметили в аэропорту.

Реконструкция указанных объектов производилась в два этапа. По первому этапу заключение надзорного ведомства о соответствии было получено в ноябре 2021-го. Получение заключения о соответствии требованиям проектной документации самого нового терминала планируется в декабре 2023 года — именно к этому сроку, как ожидается, терминал внутренних воздушных линий будет окончательно достроен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2014 году. Уставный капитал 331 тыс. руб. Гендиректором с октября 2019 года является Роман Фроленко, бенефициаром с декабря 2020-го — ООО «Новапорт инвест» (одно из юрлиц холдинга «Новапорт»). Выручка общества за прошлый год сократилась более чем втрое — на 498,3 млн руб. В 2021 году она составляла 688,7 млн руб., в 2022-м — 190,4 млн руб. Также 2021 год аэропорт смог закончить с чистой прибылью в 220,7 млн руб., а по итогам 2022-го получил 4,7 млн руб. убытков.

Генподрядчиком строительства нового терминала аэропорта является турецкая Limak Marash. Строительство ведется с декабря 2021 года. Согласно проекту, площадь здания составит 13,68 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 6 тыс. кв. м. После завершения строительства комплекс сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Стоимость проекта оценивалась на старте строительства в 5,5 млрд руб. Работы планируется завершить в декабре 2023 года. По словам губернатора Александра Гусева, по состоянию на 19 июля они были выполнены на 50%.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Валерия Розбот