Интеллект спецовкой не прикроешь

Планы Минэкономики обязать крупных получателей субсидий и покупателей техники по льготному лизингу внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) вызвали беспокойство бизнеса. Производители продуктов просят Минсельхоз не распространять меру на АПК, риски в инициативе видят машиностроители и участники транспортной отрасли. Сами авторы идеи считают, что это должно стимулировать спрос на российские решения с ИИ. Но участники рынка подчеркивают, что внедрение таких технологий часто не имеет экономического смысла, а тема «просто продвигается по аналогии c ESG-повесткой».

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»; включает ГК «Эконива», H&N, PepsiCo, Viola, Hochland и др.) прочит Минсельхоз не обязывать предприятия АПК внедрять технологии ИИ для получения субсидий. Копия письма главы «Союзмолока» Артема Белова от 16 октября есть у “Ъ”.

Проект постановления правительства, обязывающий получателей ряда субсидий внедрять с 2024 года технологии ИИ, Минэкономики опубликовало 10 октября. Мера должна затронуть компании с выручкой от 800 млн руб. в год. В перечень субсидий включены льготные кредиты, льготный лизинг техники и оборудования, компенсация части затрат на выпуск сельхозтехники, возмещение потерь при скидках на лизинг общественного транспорта и др.

Как отмечает «Союзмолоко», внедрение ИИ требует инвестиций, а предприятия АПК еще адаптируются к «недружественным действиям зарубежных контрагентов», заменяя поставщиков оборудования, техники, материалов, IT-решений. Это сопровождается ростом себестоимости производства, а льготные кредиты и лизинг способствуют стабилизации ситуации, сказано в письме. Ограничение доступа к господдержке может создать сложности в реализации новых проектов, повысить операционные затраты бизнеса, себестоимость продуктов и привести к снижению их доступности для потребителей, предупреждают в «Союзмолоке».

Топ-менеджер крупного агрохолдинга говорит, что введение дополнительных показателей для получения существующих субсидий нарушает действующие правила господдержки. По словам источника “Ъ” на рынке, два-три года назад сервисы для точного земледелия, учета и контроля обходились в 100 млн руб. для одной компании, сейчас цифра может быть выше. Такие технологии сокращают издержки, но компьютерное зрение, к примеру, завязано на беспилотных аппаратах, полеты которых во многих регионах запрещены, уточняет он.

Руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин говорит, что для внедрения ИИ в АПК должна быть экономическая целесообразность, но у многих компаний нет такой необходимости. «Тема сейчас просто продвигается по аналогии c ESG-повесткой»,— считает он. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов подтверждает, что экономика пищевых предприятий и без того «непростая», а снижение доступности субсидирования грозит еще большим ростом себестоимости продукции.

Настороженно относятся к инициативе Минэкономики и участники других отраслей. В объединяющей машиностроителей ассоциации «Росспецмаш» заявили, что неизвестно, насколько ежегодное обязательное внедрение технологий ИИ будет соответствовать имеющимся у компаний возможностям и решаемым ими задачам. Внедрение ИИ уже проходит и может дальше успешно проходить не в обязательном порядке, а в связи с необходимостью, продиктованной условиями высокой конкуренции в машиностроении, отмечают там.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Минтрансе отказались от комментариев. Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе Борис Лоран указывает, что льготные программы лизинга городского пассажирского транспорта запущены для регионов с высоким износом парков, которые не способны обновить парк без поддержки. Большая часть пользователей таких программ — предприятия, которые не смогут проводить дополнительную модернизацию без повышения тарифов для пассажиров, указывает он.

Собеседник “Ъ” среди разработчиков ИИ говорит, что запросы на внедрение технологий со стороны АПК, как и успешные примеры внедрения ИИ в отрасли, есть. Но, поясняет он, развертывание ИИ нужно только после решения базовых задач: приобретения техники, оборудования, серверов, датчиков, каналов связи. «В любом случае — запрос должен создавать рынок»,— уверен источник “Ъ”. СЕО компании-разработчика Ingry.Tech Георгий Банчиков говорит, что АПК одна из консервативных отраслей, поэтому потенциал к улучшению использования систем автоматизации здесь очень высок. Есть российские решения по управлению посевной и уборочной техникой, учета и выбора оптимальной рецептуры для набора веса животных, надоев и жирности молока, указывает он.

В Минэкономики заявили “Ъ”, что цель инициативы —поощрение спроса на разработки решений с ИИ, а малый бизнес, для которого мера была бы обременительной, это не затронет. Несмотря на санкции, оборот российского рынка решений с ИИ в 2022 году вырос на 18%, до 650 млрд руб.— это беспилотный транспорт, распознавание лиц, компьютерное зрение, мониторинг состояния полей, прогнозирование урожая, указывают в министерстве.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что «категорически против» дополнительных требований к аграриям в части получения льготных кредитов. «Привлечение льготных кредитов, лизинговой техники напрямую связано с проведением сезонных полевых работ, и снижение их финансирования негативно скажется на достижении показателей продовольственной безопасности»,— заявили там. В министерстве добавили, что работают над исключением таких мер из проекта постановления.

Екатерина Ракитина, Тимофей Корнев, Наталья Скорлыгина, Ольга Никитина