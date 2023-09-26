Процент для ИИ

Несмотря на рост популярности решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), 60% организаций, внедряющих эту технологию, тратят на этот процесс менее 1% от своих затрат на цифровизацию, выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ. Среди самых востребованных ИИ-технологий: компьютерное зрение, распознавание речи, рекомендательные системы, биометрия и обработка естественного языка. Согласно опросу компаний, более всего ИИ нужен им для улучшения или создания продуктов и бизнес-процессов.

Эксперты ИСИЭЗ ВШЭ в рамках мониторинга развития искусственного интеллекта в РФ обследовали 2,3 тыс. организаций—пользователей этой технологии из 36 регионов. Выяснилось, что две трети (65%) респондентов применяют ИИ пока в экспериментальном режиме, три четверти — используют его вместе с другими цифровыми технологиями (такими как промышленное программное обеспечение, интернет вещей, коммуникационные сервисы).

В пятерку самых востребованных технологий ИИ входят компьютерное зрение (78,7% респондентов), распознавание и синтез речи (62%), рекомендательные системы на основе предиктивной аналитики и больших данных (40,7%), биометрия (37,5%) и обработка естественного языка (28,2%). По словам директора Центра стратегической аналитики и больших данных ИСИЭЗ Константина Вишневского, «после первой волны визионерского восприятия и завышенных ожиданий к технологиям ИИ решения на их основе постепенно становятся неотъемлемым инструментом бизнеса».

Основные барьеры на пути распространения ИИ — значительные объемы требуемых инвестиций и нехватка кадров. Более 60% организаций тратят на ИИ лишь менее 1% средств на внедрение и использование цифровых технологий. Такую настороженность эксперты связывают с тем, что ИИ-проекты обычно долго реализуются и имеют отложенный во времени эффект, который к тому же трудно заранее оценить из-за нехватки экспертизы и стандартов внедрения решений и уникальности проектов для каждой отдельной компании.

Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко отмечает отсутствие проработанных экономических моделей внедрения ИИ, обеспеченных большим объемом доступных данных. При этом, по его словам, на начальном этапе требуются существенные инвестиции в развитие технологии и перестройку бизнес-процессов.

Мониторинг ИСИЭЗ показал, каких результатов ожидают компании от приложений на основе ИИ. Более половины (54,9%) респондентов рассчитывают улучшить существующие продукты, 37,5% — оптимизировать бизнес-процессы, почти треть (31,6%) — создать новый для организации продукт, примерно столько же (30,8%) — создать новый бизнес-процесс. Основной механизм создания связанных с ИИ улучшений — исследования и разработки: их проводят более 60% обследованных организаций. Более половины респондентов (52,5%) реализуют ИИ-инновации, создавая софт и базы данных, почти 40% — инструменты маркетинга и продвижения, около 17% организаций проводят инжиниринговые работы.

Ранее сообщалось, что средний уровень внедрения ИИ-решений в 2021 году составлял 21% (при мировом показателе 2020 года в 54%). Власти намерены довести этот показатель до 50% уже в 2024 году. По расчетам экспертов, на которые ссылался Дмитрий Чернышенко, экономический эффект для организаций от снижения операционных расходов при использовании технологий ИИ по итогам 2023 года может составить 400 млрд руб., а к 2025 году — вырасти до 1 трлн руб. Власти рассчитывают расширить распространение ИИ, в том числе увязав использование технологии с доступом к господдержке, в частности, в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и туризме (см. “Ъ” от 19 июня).

Венера Петрова