Регуляторы затягивают вклады

В ЦБ, Минфине и Госдуме рассматривают меры для стимулирования граждан к размещению долгосрочных вкладов. Среди вариантов — повышение застрахованной суммы депозита, отказ от налогообложения, снижение отчислений в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Однако эксперты настроены скептически, считая эти меры малопривлекательными в нынешних условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В конце прошлой недели на форуме в Сочи глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила повысить сумму застрахованного государством вклада по длинным депозитам и снизить по ним отчисления в ФСВ.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов уточнил, что регулятор прорабатывает увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и по безотзывным сертификатам. По ним ставки отчислений в ФСВ могут быть ниже, чем по другим вкладам, если они привлечены по ставкам выше, чем ставки по краткосрочным вкладам, минимум на 0,5 п. п. При этом ЦБ намерен откалибровать размер всех отчислений в ФСВ, «чтобы не увеличивалась нагрузка на банки».

Глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков уже предлагал ввести налоговые льготы для депозитов от трех лет. По его словам, надо сделать такие вклады безотзывными и тогда у банков появится долгосрочный пассив, который они также смогут направить в виде долгосрочных кредитных ресурсов в экономику. В свою очередь, Минфин рассматривает вопрос об освобождении россиян от уплаты налога по вкладам сроком от одного года. Такое предложение включено в подготовленные министерством «Основные направления... политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Доля долгосрочных вкладов в банках за последние десять лет заметно снизилась. По данным Росстата, в 2014 году доля вкладов на срок свыше трех лет составляла 8%, а от года до трех — превышала 50%, а в 2021 году на депозиты свыше трех лет приходилось лишь 4%, а от года до трех — 27,5%. Согласно информации ЦБ на 1 июля, доля рублевых вкладов на срок более трех лет составляет 2,8%, от года до трех — 20%.

Однако далеко не все участники рынка поддерживают эти идеи. Например, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов подчеркивает, что введение налогообложения вкладов было одной из причин активного выхода физических лиц на рынок капитала: «Если мы сейчас вернемся к переходу в пользу вкладов, которые просты и доступны, думаю, сильно снизится аппетит физических лиц к облигациям, которые, по сути, выступают аналогичным инструментом, если это облигации с хорошим рейтингом».

Есть и сомнения в эффективности мер. Так, глава Цифра банка Игорь Пучков считает, что отмена налогов на длинные вклады будет служить лишь дополнительным стимулом для вкладчиков и только в совокупности с высокими ставками. Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов согласен, что налоговые льготы — слабая мотивация для граждан размещать средства на длинные сроки.

Эксперты также отмечают рост вкладов до востребования, доля которых в 2014 году составляла 20,5%, а по итогам семи месяцев этого года, уточняет Юрий Беликов, достигла 41,3%. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, в индустрии давно идет диалог о запрете возможности досрочного снятия вклада. Это в значительной степени облегчило бы банкам возможность прогнозировать процентные риски и в целом снизило бы стоимость риска. Однако Юрий Беликов возражает, что безотзывные вклады можно вводить только «в периоды макроэкономической стабильности, когда реальные располагаемые доходы уверенно растут во всех отраслях хозяйственной деятельности, а инфляция устойчиво низкая».

Максим Буйлов