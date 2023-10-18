В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении создателя «Масяни»

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Дело по статье 280.4 УК РФ возбудили в следственном отделе Невского района ГСУ СКР. Мультипликатор стал подозреваемым заочно, сейчас он живет в Израиле. В розыск его пока не объявили, в базе МВД Олега Куваев не зарегистрирован.

Сам господин Куваев сообщил ТАСС, что уведомления о возбуждении уголовного дела пока не получил.

По информации СМИ, поводом для возбуждения стала серия мультфильма о персонаже под именем Масяня, размещенная на YouTube-канале. В ней главный персонаж рассказывает российским солдатам, как сдаться в плен ВСУ.

В марте 2022 года сайт «Мульт.ру», на котором выложены серии «Масяни», заблокировал Роскомнадзор. По утверждению Генпрокуратуры, сайт предоставляет недостоверную общественно значимую информацию.

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