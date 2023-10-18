Создатель «Масяни» не знает о возбуждении против него уголовного дела

Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев сообщил, что не получал информации о возбуждении против него уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Сегодня, 18 октября, об этом сообщалось в Telegram-каналах.

«Пока нет подтверждения. Рано орать»,— сказал господин Куваев ТАСС.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик мультипликатора, опубликованный в YouTube. Как отмечает проект, в ролике главная героиня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В марте 2022-го Роскомнадзор заблокировал сайт «Мульт.ру», на котором были выложены серии «Масяни». Генпрокуратура утверждала, что сайт предоставляет недостоверную общественно значимую информацию. Олег Куваев с 2006 года проживает в Израиле.

Лусине Баласян