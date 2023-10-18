В Екатеринбурге осудили мужчину за распространение фальшивых евро на 30 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным и приговорил к 4 годам колонии строго режима жителя Республики Татарстан за хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных 590 купюр евро на сумму порядка 30 млн руб., сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, осужденный через интернет-мессенджер связался с жительницей Москвы, которая хотела продать криптовалюту на крупную сумму. В Москве он передал посреднику в качестве оплаты 393 банкноты номиналом 500 евро. Спустя несколько дней женщина заметила признаки подделки на купюрах и обратилась в органы внутренних дел.

«Делом занялись сыщики из подразделения по борьбе с “беловоротничковой” преступностью УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области. Фальшивомонетчик был задержан во время заключения аналогичной криминальной сделки»,— сообщил полковник Горелых.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка и распространение поддельных купюр в крупном размере). На это нарушение закона предусматривается максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за период до пяти лет.

Напомним, в банковской системе Уральского федерального округа (УрФО) с апреля по июнь 2023 года выявили 50 поддельных купюр, что в четыре раза ниже показателей аналогичного периода 2022 года. Общий экономический ущерб также снизился вчетверо и составил почти 187 тыс. руб.

Ева Коршунова

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