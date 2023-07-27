Ущерб от поддельных купюр на Урале во втором квартале снизился вчетверо — до 187 тысяч рублей

В банковской системе Уральского федерального округа (УрФО) с апреля по июнь 2023 года выявили 50 поддельных купюр, что в четыре раза ниже показателей аналогичного периода 2022 года. Как сообщили в пресс-службе уральского ГУ Банка России, общий экономический ущерб также снизился вчетверо и составил почти 187 тыс. руб.

Чаще всего подделками являлись пятитысячные купюры — на них пришлось 70% (35 штук) от общего количества изъятых фальшивок, как и в целом по России. Кроме того, обнаружено восемь фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб., три по 500 руб., две по 100 руб. и по одной — 50 и 2000 руб.

Как пояснил заместитель начальника управления наличного денежного обращения уральского ГУ ЦБ Денис Семавин, чем выше номинал, тем выше качество подделки. «На фальшивых купюрах номиналами 1 или 5 тыс. рублей присутствует имитация водяного знака, защитных волокон и защитной нити. На банкнотах 2 тыс. руб. фальшивомонетчики пытаются подделать оптически переменный элемент (кольцо). Выявленные подделки низких номиналов изготовлены чаще всего на обычном цветном принтере»,— отметил он.

В целом по России во втором квартале 2023 года было выявлено 3068 поддельных денежных знаков. Это на 51,96% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (6387). Поддельных банкнот иностранных государств выявили 350. Большинство составили поддельные доллары США (330). Поддельных евро нашли 16 единиц, китайских юаней — 3, также обнаружили 1 поддельную купюру украинской гривны.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте