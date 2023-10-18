Гендиректором АО «Ситиматик – Нижний Новгород» назначен Алексей Степанов

Акционеры оператора по обращению с отходами АО «Ситиматик – Нижний Новгород» на внеочередном собрании прекратили полномочия генерального директора Дениса Поташева с 18 октября, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новым генеральным директором назначен Алексей Степанов. Господин Степанов будет совмещать эту должность с руководством АО «Ситиматик – Волгоград». Полномочиями генерального директора нижегородской структуры компании акционеры наделили его с 19 октября.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Ситиматик – Нижний Новгород» (ранее АО «Управление отходами НН») зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году с уставным капиталом 2 млн руб. Компания принадлежит АО «Ситиматик» и АО «Диджиталтех». Генеральным директором с декабря 2022 года был Денис Поташев. Выручка АО от продажи в 2022 году составила 1,1 млрд руб., убыток – 132 млн руб.

По информации компании, Алексей Степанов ранее работал в администрации Кольского района, затем был министром финансов Мурманской области. В 2016 году занял пост заместителя генерального директора по экономике АО «Мурманэнергосбыт», позднее возглавил предприятие. В мае 2022 года назначен гендиректором АО «Ситиматик – Волгоград».

АО «Ситиматик – Нижний Новгород» является регоператором по второй и четвертой зонам деятельности в Нижегородской области, в которую входят Сормовский район Нижнего Новгорода, Заволжье, Чкаловский, Балахнинский, Борский, Сокольский, Городецкий, Ковернинский округа, а также левобережные части Лысковского и Воротынского округов. С октября компания стала временным регоператором по обращению с ТКО в северных округах Нижегородской области вместо ООО «Экостандарт».

Владимир Зубарев