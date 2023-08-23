Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отходы перевалят Уреню

«Ситиматик-Нижний Новгород» с октября начнет обслуживать север области

Как стало известно „Ъ“, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Нижний Новгород» с октября начнет обслуживать северные округа Нижегородской области. Компания в девятой зоне обслуживания сменит ООО «Экостандарт», которую лишили статуса регоператора из-за неудовлетворительной работы. Уборку на севере региона осложняет логистика: по решению суда была закрыта мусороперегрузочная станция в Уренском округе, сейчас мусоровозы вынуждены преодолевать сотни километров для доставки отходов на полигон «Ситиматика» в Городецком округе. Для решения этого экономически убыточного вопроса в Уренском округе предложено построить новую мусороперегрузочную станцию, стоимость которой определит экспертиза проектно-сметной документации.

На севере области придется строить мусороперегрузочную станцию

На севере области придется строить мусороперегрузочную станцию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На севере области придется строить мусороперегрузочную станцию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с ТКО в северных округах Нижегородской области сменится с 1 октября. Как выяснил „Ъ“, на днях руководство холдинга «Ситиматик» согласилось с предложением властей заняться вывозом мусора из Тонкино, Тоншаево, Шаранги, Шахуньи, Уреня, Варнавино, Красных Бак, Воскресенского и Ветлуги (9-я зона обслуживания).

В отношении действующего оператора девятой зоны ООО «Экостандарт» (входит в группу компаний «Мехуборка») в середине августа была запущена процедура лишения статуса регионального оператора. Работа этой компании была признана неудовлетворительной на закрытом совещании губернатора Глеба Никитина с правительством Нижегородской области. Поводом стали многочисленные жалобы глав муниципалитетов на проблемы с вывозом отходов, министерство экологии и Госжилинспекция Нижегородской области вели постоянную претензионную работу с регоператором. Поскольку финансирование вывоза мусора из муниципальных бюджетов невозможно, контейнерные площадки в населенных пунктах оказались завалены, отходы вывозились не ежедневно, а раз в неделю, жаловались главы. Первое совещание у губернатора по этому поводу состоялось еще весной, но, поскольку ситуация с вывозом мусора на севере региона не улучшилась, в середине август Глеб Никитин объявил в отношении ООО «Экостандарт» план «максимально жесткого реагирования». На прошлой неделе межведомственная комиссия при минэкологии лишила Экостандарт» статуса регоператора, сославшись на 52 жалобы от жителей, 20 административных протоколов о нарушениях, данные проверок «Народного фронта» и аэрофотосъемки о неправомерной перевалке свыше тысячи тонн мусора в деревне Шишкино. С 30 сентября министерство экологии расторгнет договор с «Экостандартом».

Альтернативную компанию на вывоз отходов из северных округов чиновники министерства нашли быстро, попросив подхватить девятую зону АО «Ситиматик-Нижний Новгород», регоператора по второй и четвертой зонам деятельности. Компания, владеющая полигонами ТКО в Городецком и Балахнинском округах, сначала согласилась помочь работникам «Экостандарта» с вывозом мусора в Воскресенском округе до тех пор, пока они дорабатывают в зоне обслуживания до конца сентября. «Ситиматику» пришлось тщательно просчитать экономику расширения своей деятельности: организация уже обслуживает 11 муниципалитетов Нижегородской области, в которых проживают почти 600 тыс. человек. В компании официально пока не комментируют расширение своей ответственности на северные округа. При этом новому регоператору придется набирать субподрядчиков для перевозки отходов: собственного парка мусоровозов для обслуживания новых территорий может не хватить, отмечают участники рынка на условиях анонимности. По их мнению, обычно региональные операторы в таких случаях отбирают компании, машины которых оборудованы GPS-трекерами, что позволяет отслеживать маршруты грузовиков и контролировать их точки прибытия на предмет образования нелегальных свалок. Предположение о том, что уходящий «Экостандарт» может стать таким субподрячиком, собеседники считают маловероятным: у лишенного статуса регоператора сложилась нехватка водителей и небольшой собственный автопарк, малое количество спецтехники в котором и стала одной из причин оказания некачественных услуг.

Работу АО «Ситиматик-Нижний Новгород» осложнит и отсутствие мусороперегрузочной станции в девятой зоне. Единственная такая станция в деревне Шишкино Уренского округа была закрыта по судебному иску прокурора. Перевалочная станция фактически превратилась в нелегальную свалку, поэтому надзорное ведомство и потребовало ее закрыть и запретить использовать земельный участок для накопления мусора. Решение вступило в силу в марте, после чего у «Экостандарта» и начались основные экономические проблемы с вывозом мусора. В итоге отходы пришлось возить напрямую на городецкий полигон «Ситиматик-Нижний Новгород». Мусоровозы были вынуждены наматывать сотни километров туда и обратно, так как давно обещанный межмуниципальный полигон по размещению, сортировке и переработке отходов на севере области пока так и не построен.

Сейчас в областном министерстве экологии ищут временный выход из этой ситуации. В частности, прорабатывается вариант со строительством новой мусоросортировочной станции, рассказали „Ъ“ собеседники на рынке ТКО и подтвердил источник, близкий к правительству Нижегородской области. Проект станции уже поручено разработать подведомственному госзаказчику «Экология региона». Ожидается, что мусороперегрузка появится в том же Уренском округе, проектно-сметная документация предварительно должна быть разработана к декабрю. Стоимость строительства станции определится по итогам экспертизы проекта, затем органы власти определятся с источниками ее финансирования. В региональном правительстве оперативно не ответили на запрос „Ъ“ по поводу проблем с инфраструктурой ТКО на севере Нижегородской области.

Роман Рыскаль

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...