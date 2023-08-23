Отходы перевалят Уреню

Как стало известно „Ъ“, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Нижний Новгород» с октября начнет обслуживать северные округа Нижегородской области. Компания в девятой зоне обслуживания сменит ООО «Экостандарт», которую лишили статуса регоператора из-за неудовлетворительной работы. Уборку на севере региона осложняет логистика: по решению суда была закрыта мусороперегрузочная станция в Уренском округе, сейчас мусоровозы вынуждены преодолевать сотни километров для доставки отходов на полигон «Ситиматика» в Городецком округе. Для решения этого экономически убыточного вопроса в Уренском округе предложено построить новую мусороперегрузочную станцию, стоимость которой определит экспертиза проектно-сметной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На севере области придется строить мусороперегрузочную станцию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На севере области придется строить мусороперегрузочную станцию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с ТКО в северных округах Нижегородской области сменится с 1 октября. Как выяснил „Ъ“, на днях руководство холдинга «Ситиматик» согласилось с предложением властей заняться вывозом мусора из Тонкино, Тоншаево, Шаранги, Шахуньи, Уреня, Варнавино, Красных Бак, Воскресенского и Ветлуги (9-я зона обслуживания).

В отношении действующего оператора девятой зоны ООО «Экостандарт» (входит в группу компаний «Мехуборка») в середине августа была запущена процедура лишения статуса регионального оператора. Работа этой компании была признана неудовлетворительной на закрытом совещании губернатора Глеба Никитина с правительством Нижегородской области. Поводом стали многочисленные жалобы глав муниципалитетов на проблемы с вывозом отходов, министерство экологии и Госжилинспекция Нижегородской области вели постоянную претензионную работу с регоператором. Поскольку финансирование вывоза мусора из муниципальных бюджетов невозможно, контейнерные площадки в населенных пунктах оказались завалены, отходы вывозились не ежедневно, а раз в неделю, жаловались главы. Первое совещание у губернатора по этому поводу состоялось еще весной, но, поскольку ситуация с вывозом мусора на севере региона не улучшилась, в середине август Глеб Никитин объявил в отношении ООО «Экостандарт» план «максимально жесткого реагирования». На прошлой неделе межведомственная комиссия при минэкологии лишила Экостандарт» статуса регоператора, сославшись на 52 жалобы от жителей, 20 административных протоколов о нарушениях, данные проверок «Народного фронта» и аэрофотосъемки о неправомерной перевалке свыше тысячи тонн мусора в деревне Шишкино. С 30 сентября министерство экологии расторгнет договор с «Экостандартом».

Альтернативную компанию на вывоз отходов из северных округов чиновники министерства нашли быстро, попросив подхватить девятую зону АО «Ситиматик-Нижний Новгород», регоператора по второй и четвертой зонам деятельности. Компания, владеющая полигонами ТКО в Городецком и Балахнинском округах, сначала согласилась помочь работникам «Экостандарта» с вывозом мусора в Воскресенском округе до тех пор, пока они дорабатывают в зоне обслуживания до конца сентября. «Ситиматику» пришлось тщательно просчитать экономику расширения своей деятельности: организация уже обслуживает 11 муниципалитетов Нижегородской области, в которых проживают почти 600 тыс. человек. В компании официально пока не комментируют расширение своей ответственности на северные округа. При этом новому регоператору придется набирать субподрядчиков для перевозки отходов: собственного парка мусоровозов для обслуживания новых территорий может не хватить, отмечают участники рынка на условиях анонимности. По их мнению, обычно региональные операторы в таких случаях отбирают компании, машины которых оборудованы GPS-трекерами, что позволяет отслеживать маршруты грузовиков и контролировать их точки прибытия на предмет образования нелегальных свалок. Предположение о том, что уходящий «Экостандарт» может стать таким субподрячиком, собеседники считают маловероятным: у лишенного статуса регоператора сложилась нехватка водителей и небольшой собственный автопарк, малое количество спецтехники в котором и стала одной из причин оказания некачественных услуг.

Работу АО «Ситиматик-Нижний Новгород» осложнит и отсутствие мусороперегрузочной станции в девятой зоне. Единственная такая станция в деревне Шишкино Уренского округа была закрыта по судебному иску прокурора. Перевалочная станция фактически превратилась в нелегальную свалку, поэтому надзорное ведомство и потребовало ее закрыть и запретить использовать земельный участок для накопления мусора. Решение вступило в силу в марте, после чего у «Экостандарта» и начались основные экономические проблемы с вывозом мусора. В итоге отходы пришлось возить напрямую на городецкий полигон «Ситиматик-Нижний Новгород». Мусоровозы были вынуждены наматывать сотни километров туда и обратно, так как давно обещанный межмуниципальный полигон по размещению, сортировке и переработке отходов на севере области пока так и не построен.

Сейчас в областном министерстве экологии ищут временный выход из этой ситуации. В частности, прорабатывается вариант со строительством новой мусоросортировочной станции, рассказали „Ъ“ собеседники на рынке ТКО и подтвердил источник, близкий к правительству Нижегородской области. Проект станции уже поручено разработать подведомственному госзаказчику «Экология региона». Ожидается, что мусороперегрузка появится в том же Уренском округе, проектно-сметная документация предварительно должна быть разработана к декабрю. Стоимость строительства станции определится по итогам экспертизы проекта, затем органы власти определятся с источниками ее финансирования. В региональном правительстве оперативно не ответили на запрос „Ъ“ по поводу проблем с инфраструктурой ТКО на севере Нижегородской области.

Роман Рыскаль