Сделке не хватило разрешения

Суд впервые отменил сделку, проведенную без разрешения правительственной комиссии. Как пишут «Ведомости», летом 2022 года «дочка» немецкой компании продала российскому бизнесмену землю и недвижимость. Позже у «Бауэр технологии» сменился владелец, который и решил обратиться в суд. Он указал на то, что сделка по продаже активов прошла без разрешения правкомиссии. Суд первый инстанции иск не удовлетворил, но апелляционный — решение пересмотрел. Теперь сделку отменят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как такое стало возможным? Партнер практики «Недвижимость и строительство» фирмы Melling, Voitishkin & Partners Максим Кузнеченков полагает, что стороны могли и не знать о необходимости запрашивать разрешение:

«Меняется генеральный директор, владелец. И новый собственник заявляет иск по двум основаниям. Первое — совершение сделки прежним руководителем в ущерб интересам общества, такой сложный состав по 174-й статье Гражданского кодекса.

Второе — это совершение сделки с нарушением закона по 168-й статье. Это более распространенное основание. Но в контексте отсутствия согласия правкомиссии это новая история. И суд первой инстанции очень подробно расписал в своем решении, почему, по его мнению, ни одно из этих оснований не дает возможности оспорить эту сделку. Выводы были необычные.

Но апелляционный суд, в свою очередь, категорически заявил, что есть нарушение закона и противоречия к публичному интересу этой сделки, и применил двустороннюю реституцию — обязал вернуть деньги и имущество сторонам соглашения».

Разрешение правкомиссии необходимо получать на любые сделки, совершаемые с лицами из недружественных стран. Но далеко не все это делали, допускают юристы. Так что подобных эпизодов станет больше, считает руководитель антимонопольных и регуляторных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Каюкова:

«Последствиями в действительности является двусторонняя реституция — это возврат всего полученного сторонами по сделке. Возвращается назад и актив, и денежные средства, уплаченные за него.

Вместе с тем, если у сторон есть желание повторно совершить сделку, то они могут обратиться в соответствии с предусмотренным порядком в правительственную комиссию, именно в подкомиссию при Минфине. На практике такие заявления подаются через курирующий профильный федеральный орган исполнительной власти. При получении разрешения сделка может быть заключена».

Проигравший суд бизнесмен намерен оспорить решение, хотя юристы сомневаются в успехе. Скорее всего, ему придется возвратить «Бауэр технологии» имущество, а компания ему — вырученные 130 млн руб.

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Иван Корякин