Глава Волжского района написал заявление об увольнении

Глава администрации Волжского района Евгений Макридин прокомментировал досрочное прекращение своих полномочий. Он опубликовал пост по этому вопросу на своей странице в соцсетях.

Фото: vk.com/makridin_evgeni

«Да, действительно, я подал в отставку в связи с переходом на другую работу, но говорить об этом пока рано»,— говорится в сообщении.

О дальнейших планах чиновник пообещал сообщить позже. Евгений Макридин добавил, что в настоящее время он продолжает работать в администрации района.

Также в октябре текущего года глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов заявил о сложении полномочий. Чиновник написал в соцсетях, что обратился к депутатам законодательного собрания муниципалитета с просьбой поддержать его решение об отставке.

Ранее глава Новокуйбышевска официально покинул пост. Перед этим Сергей Марков написал заявление об увольнении по своему желанию.

Георгий Портнов