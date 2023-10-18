Глава Новокуйбышевска официально ушел в отставку

Дума Новокуйбышевска приняла отставку главы города Сергея Маркова. Это произошло на заседании городского парламента в среду, 18 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Депутаты единогласно приняли решение назначить исполняющим обязанности главы округа Владимира Никерясова. Он являлся заместителем главы города по промышленной политике и строительству»,— говорится в сообщении.

Сергей Марков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию 27 сентября. Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» «Мэр уходит сам».

Георгий Портнов