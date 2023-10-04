Глава Красноярского района Самарской области заявил о сложении полномочий

Глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов сообщил о своем намерении уйти в отставку. Чиновник написал в соцсетях, что обратился к депутат законодательного собрания муниципалитета с просьбой поддержать его решение об отставке.

Михаил Белоусов возглавил Красноярский район в 2016 году. Ситуация в муниципальном образовании на тот момент была непростая. О проблемах в социальном секторе и ЖКХ при предыдущем руководителе — Владимире Моглячеве — многократно заявляли местные жители. Руководивший тогда регионом Николай Меркушкин обещал привлечь к их решению правоохранительные органы.

Андрей Сазонов