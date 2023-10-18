Мэрия Тамбова хочет расторгнуть концессию на котельные в Строителе со структурой «Компьюлинка»

Концессионное соглашение с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» (структура IT-компании «Компьюлинк») на обслуживание системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в тамбовском поселке Строитель планируется расторгнуть. Об этом сообщила администрация облцентра, которая стала правопреемником по всем заключенным Цнинским сельсоветом договорам, когда он вошел в состав городского округа.

Горадминистрация объяснила такое решение «невыполнением в полном объеме мероприятий концессии», заключенной в 2017 году на 25 лет. По данным мэрии, в частности не была проведена запланированная реконструкция котельной в Северном микрорайоне Строителя.

После расторжения соглашения объекты теплоснабжения в поселке, которые обслуживает структура «Компьютлинка», планируют передать одному из муниципальных предприятий.

ГК «Компьюлинк» с 2017 года реализовывала в Тамбовской области непрофильный инвестпроект по договору концессии. В 2019 году у инвестора возникли сложности с его реализацией: группа планировала вложить 1 млрд руб. в системы теплоснабжения в городе Котовске и поселке Строителе, но не завершила часть работ во втором населенном пункте. Мешала этому, по мнению компании, растущая задолженность местных потребителей — в 2019 году общество провело массовую исковую кампанию, требуя с УК и ТСЖ более 30 млн руб., большинство судебных споров завершились взысканиями.

В Котовке инвестор возвел шесть модульных котельных общей мощностью более 80 МВт. Вложения составили 501,6 млн руб., из которых 300 млн руб. предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ, а остальное — концессионер. В 2020 году полиция начала расследовать уголовное дело о возможном хищении 200 млн руб. при возведении объектов. Силовики не раз проводили обыски в офисах «Компьюлинка» и мэрии Котовска.

А в 2022 году региональная прокуратура потребовала расторгнуть концессию на обслуживание котовских котельных, так как соглашение не подписала третья сторона — сам регион. Однако ей не удалось это сделать в трех инстанциях.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Алина Морозова

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