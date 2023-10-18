Бывший глава нижегородского Росприроднадзора осужден на 13 лет строгого режима

Бывший руководитель управлений Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олег Кручинин осужден на 13 лет строгого режима. Такое решение принял Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 18 октября.

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Также суд назначил ему штраф 230 млн руб. и на 15 лет запретил занимать должности на государственной службе. По решению суда Олег Кручинин лишен звания государственного советника второго класса.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывший руководитель Росприроднадзора обвинялся в получении взяток на 11 млн руб. от представителей коммерческих компаний и коллег по службе.

Олег Кручинин вину не признал. Защита Кручинина настаивала на его невиновности и заявляла о допущенных в ходе расследования нарушениях и сомнительных доказательствах.

Роман Кряжев