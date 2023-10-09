Полная мзда

В судебных прениях гособвинение попросило приговорить Олега Кручинина к 17 годам заключения со штрафом 250 млн руб. Экс-руководителю межрегиональных управлений Росприроднадзора инкриминировали получение 11 млн руб. взяток от коммерческих компаний и директора ведомственного лабораторного центра. Подсудимый Кручинин не признает вину, защита попросила его оправдать, считая факты взяток недоказанными. Адвокат бывшего руководителя не исключил провокацию взяток, полагая, что часть изъятой наличности Олегу Кручинину могли в поезде подложить сотрудники ФСБ, а задержанные коммерсанты оговорили его. В прокуратуре, напротив, уверены, что вина бывшего чиновника полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя межрегиональных управлений Росприроднадзора по Нижегородской области и Самарской-Ульяновской областям Олега Кручинина, обвиненного в трех эпизодах получения особо крупных взяток. По фабуле дела, в 2017–2021 годах, возглавляя терорганы надзорного ведомства, он получил свыше 11 млн руб. систематических взяток за общее покровительство от директора ООО НТН Антона Любакова, представителя ООО «ЛУК-Регионы» Дмитрия Лаврова, а также директора приволжского лабораторного центра Росприроднадзора (ЦЛАТИ по ПФО) Андрея Чернышева за помощь в назначении последнего на должность.

Посредником в передаче взяток следствие считает адвоката и бизнесмена Рафаила Гулиева, который якобы носил наличные Олегу Кручинину и заодно частями выплачивал долг перед его матерью Лидией Кручининой, продавшей долю в Вадской нефтебазе.

В ноябре 2021 года Олега Кручинина задержали на железнодорожном вокзале Самары: в купе с ним ехали двое сотрудников ФСБ, которые вместе со следственной группой отвезли подозреваемого в Нижний Новгород и арестовали. В кармане куртки у задержанного Кручинина чекисты нашли пятитысячные купюры, помеченные специальным светящимся составом. Меченые экспертами ФСБ деньги обнаружили и при обысках в его квартире.

Олег Кручинин не признал вину, а его адвокат Михаил Гаранин заявил об отсутствии состава преступления в действиях подзащитного.

«Полагаю, не только нет оснований для обвинительного приговора, но и само дело в суде не могло быть рассмотрено. Если бы следствие внимательнее подошло к сбору доказательств, уголовное дело не дошло бы до суда»,— подчеркнул защитник. Во-первых, по словам адвоката, на момент передачи части взяток в Нижнем Новгороде у Олега Кручинина было алиби: по службе он находился либо в Самаре, либо в Москве. Вторым принципиальным моментом защитник Гаранин назвал схожую на 75% пунктуацию в показаниях пяти ключевых свидетелей обвинения по делу, эти совпадения подтвердил эксперт АНО «Институт судебных исследований».

Идентичность показаний разных людей адвокат объяснил авторством следователя. Свидетели из числа взяткодателей пошли на сделку с прокуратурой, им выгодно оговорить подсудимого, чтобы самим избежать ответственности, полагает Михаил Гаранин.

Кроме того, подчеркнул адвокат, следствие не исключило фактора возможной провокации в отношении Олега Кручинина с передачей ему взятки. Михаил Гаранин напомнил, что в купе поезда вместе с руководителем ехали двое сотрудников ФСБ, которых он узнал. Олег Кручинин несколько раз выходил из купе, в котором находилась его куртка, из наружного кармана которой затем изъяли меченые деньги. Защитник напомнил, что чекисты объяснили командировку в Самару «важным государственным заданием», а затем путались в показаниях о возвращении в Нижний Новгород и участии в задержании Олега Кручинина.

Обыски в квартире Олега Кручинина, где нашли вещи и деньги со следами спецкраски, проводились без собственника жилья, там присутствовала лишь его супруга с детьми.

Записи с камер наблюдения, на которых Олег Кручинин получает от одного из взяткодателей пакет, не доказывают, что в нем находились деньги, а путь наличных из банка до получателя не отслеживается, заметил адвокат.

Он попросил полностью оправдать своего подзащитного, подчеркнув, что влиять на проведение проверок Олег Кручинин не мог по своим должностным обязанностям, что полностью опровергает версию прокуратуры о мотивах взяточничества.

Прокурор, напротив, счел вину Олега Кручинина в преступлениях полностью доказанной. Он подчеркнул, что меченые деньги также были изъяты в квартире адвоката Рафаила Гулиева, а Олег Кручинин на предварительном следствии признавал получение взяток от Антона Любакова через юриста-посредника. Покровительство в отношении директора ЦЛАТИ заключалось, в том числе, в привлечении организации к выполнению заказов Росприроднадзора, а их отсутствие лишало бы лабораторный центр доходов и грозило штрафами руководству.

В прокуратуре уверены, что подробные показания свидетелей о даче взяток через посредника полностью изобличили Олега Кручинина. Также его вина, по словам гособвинителя, была подтверждена и другими доказательствами по уголовному делу: видеозаписью встречи с Антоном Любаковым возле дома чиновника, изъятием меченых купюр.

В ходе прений прокурор попросил осудить Олега Кручинина на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначить ему штраф 250 млн руб. Гособвинение попросило лишить подсудимого чина государственного советника второго класса и запретить ему занимать должности на госслужбе сроком на 15 лет. В пятницу, 13 октября, Олег Кручинин выступит в судебных прениях, после чего ему предоставят последнее слово.

Затем судья Алексей Ползунов удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Роман Рыскаль