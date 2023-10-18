«Евросиб» и FESCO увеличивают мощности своих новосибирских терминалов

Новосибирский филиал логистической компании «Евросиб СПб — Транспортные системы» намерен расширить пропускные мощности контейнерного терминала «Евросиб — Новосибирск». Об этом сообщил директор филиала Артем Зарецкий.

Он выступил на встрече новосибирского губернатора Андрея Травникова с членами «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири». Она состоялась 18 октября.

«На перспективу у нас есть два участка земли, которые мы еще не освоили»,— рассказал господин Зарецкий. Так, на участке в 5 га планируется оборудовать новую рефрижераторную зону с отдельным фронтом погрузки-выгрузки. На арендованном участке в 21 га предполагается строительство складов, открытие контейнерной и ремонтной площадок. Объем инвестиций директор филиала не указал.

В настоящее время терминал «Евросиб — Новосибирск» располагает в общей сложности 52 га на территории Станционного сельсовета Новосибирского района. Емкость хранения — 7,5 тыс. TEU, протяженность железнодорожных путей составляет 8,1 км.

Расположенный рядом терминал компании FESCO также увеличивает пропускные мощности. По данным коммерческого директора ООО «Фирма "Трансгарант "» Дмитрия Писаренко, для реконструкции терминала приобретен участок в 4 га. Это удвоило площадку терминала. Планируется, что к 2025 году объем перевалки вырастет здесь до 140 тыс. TEU в год.

По данным президента «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергея Максимова, рост объемов перевозки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области составляет около 40% в год. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале октября в регионе начала работу первая очередь транспортно-логистического центра «Сибирский». Его мощность составит 1 млн TEU в год.

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Валерий Лавский