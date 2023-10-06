Транспортно-логистический центр «Сибирский» начал работу под Новосибирском

В Новосибирской области начала работу первая очередь ТЛЦ «Сибирский». До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно. Мощность терминала составит 1 млн ДФЭ в год. Инвестиции в проект – 15 млрд руб. Общая площадь терминала – более 300 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Запуск терминала позволит нарастить объемы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импорта с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири»,– сообщил в облправиительстве.

Всего в рамках ведомственного проекта до конца 2024-го года запланировано строительство и модернизация 30 крупных логистических центров в разных регионах страны. Сказал на церемонии открытия ТЛЦ первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В 2022 году стало известно, что ООО «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) принял решение существенно укрупнить анонсированный в 2019 году проект по созданию ТЛЦ. Изначально инвестиции в проект оценивалась в 5 млрд руб., а площадь — 20–30 га.

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Оксана Павлова